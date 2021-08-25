航運巨頭馬士基股價摔 斥資14億美元打造更環保船隊 

週二 (24 日) 全球貨櫃航運龍頭業者馬士基 (AMKBY-US) 斥資 14 億美元打造更環保的船隊，為其 2015 年以來首次訂購大型船舶。

馬士基週二與韓國現代重工簽署協議，訂購 8 艘以綠色甲醇爲燃料的大型新船，每艘要價 1.75 億美元、可裝載 1.6 萬個貨櫃，預計 2024 年投入遠洋航線運行，每年有望減少約 100 萬噸二氧化碳排放。

今年 2 月馬士基宣布將在 2023 年將推出全球第一艘碳中和船隻，為使用綠色甲醇 (使用再生能源與再生資源所製成的燃料) 的商業船，裝載 2,000 個標準貨櫃，未來的新船將全部安裝雙燃料引擎，通用碳中和燃料、標準極低硫燃油 (VLSFO)，實現 2050 年淨零排放的目標。

馬士基執行長施索仁 (Søren Skou) 週二表示：「解決航運業面臨的氣候挑戰現在正是時候，訂購這些船舶證明，如今貨櫃航運領域存在碳中和解決方案。」

馬士基宣布將在 2023 年將推出全球第一艘碳中和船隻 (圖片：AFP)

施索仁稱：「馬士基始終致力於滿足越來越多客戶對供應鏈脫碳的需求。此外，這也對燃料生產商釋放出堅定的訊號，即未來綠色燃料會湧現巨大市場需求。」

馬士基之所以快速走向綠色航運，主因是馬士基全球 200 家大客戶，如亞馬遜、迪士尼、微軟、惠普、H&M 等企業正在尋求減少其供應鏈中的碳排放。

不過，綠色航運價值不菲，馬士基的脫碳部主管 Morten Bo Christiansen 就曾表示，綠色甲醇燃料的價格至少是當今許多船舶使用的化石燃料、極低硫燃料油的 2 倍。

台北時間週三凌晨 1 時許，馬士基 (AMKBY-US) 股價下滑 2.24%，暫報每股 13.95 美元。