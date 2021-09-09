馬國封測廠關廠一週 車用晶片「壓力山大」

週三 (8 日) 《彭博社》報導，馬來西亞半導體公司 Unisem Bhd 因有三名員工染疫死亡，將關閉部分封測廠 7 天，恐讓晶片缺貨問題再度雪上加霜。

馬來西亞本土封測廠 Unisem 週三公告，將於 9 月 15 日之前關閉位於霹靂州怡保的工廠，阻止新冠疫情蔓延，此次停產預計將使其年產量減少約 2%。

Unisem Bhd 董事長 John Chia 稱，目前有多名員工確診，並有三名員工染疫死亡。

John Chia 稱：「Unisem 客戶都很著急，因為我們是供應鏈的重要組成部分，我們已開始為員工開展現場疫苗接種計畫，將繼續努力，直到我們所有的員工、客戶、工程師和承包商都接種疫苗。」

馬來西亞是全球封測重地，約有 50 家全球半導體巨頭在馬來西亞設立封測廠，佔全球市佔近 13%。

由於馬國疫情惡化，連帶造成缺晶片的壓力升溫。本次 Unisem 停產更凸顯新冠疫情擾亂全球供應鏈，豐田汽車上月宣布暫停 14 家工廠，主因是東南亞等供應商受到新一輪疫情及封鎖衝擊。

Unisem 是馬來西亞的大型晶片封裝測試企業之一，為半導體組裝和測試服務的全球提供商，產品包括晶片探測、晶片研磨、各種引線框、基板 IC 封裝、晶片級 CSP 和 RF、模擬、數位和混合訊號測試服務等。

Unisem 營收有 12% 來自汽車行業，28% 來自通訊領域，30% 來自消費領域。今年迄今 Unisem 營收達 3.6 億美元，市值約為 17 億美元。

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