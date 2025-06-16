中國稀土牌暗藏玄機 真正的目標是特斯拉？
鉅亨網編輯林羿君 綜合報導
路透社日前引述消息人士報導，中國上週已向美國三大車企的供應商發放稀土許可證，特斯拉 (TSLA-US) 未列入其中，在持續的貿易緊張局勢，以及馬斯克直言不諱的外交政策立場之下，市場越加質疑特斯拉是否被針對。
報導指稱，通用通用汽車 (GM-US) 、福特汽車 (F-US) 和吉普母公司斯泰蘭蒂斯（Stellantis，STLAM.MI）的供應商上周一已獲得中國的稀土許可證。
富國銀行引述專家 Gracelin Baskaran 博士的話在報告中寫道：「意味著特斯拉和 Rivian 可能仍在等待許可證，這可能是馬斯克在外交政策上的激進立場，以及中國支持本土電動汽車製造商目標的結果。」
中國控制著全球七種最關鍵的重稀土元素（REE）幾乎 100% 的供應，這些元素對於電動車引擎和其他先進製造業至關重要。
美國汽車產業是這些材料的最大終端用戶，但美國的消費量僅佔全球產量的一小部分。去年全球產量為 39 萬噸，美國僅消費了 6,600 噸。自 4 月 4 日中國實施限制措施以來，汽車製造商的緩衝庫存僅夠維持 2 至 3 個月，而這些儲備目前已所剩無幾。
富國銀行警告，雖然為期六個月的許可證可以讓一些美國汽車製造商繼續運營，目前的安排仍是「權宜之計」，而非解決辦法，隨著中國境外新產能的增加，供應風險可能還會持續兩到五年。
目前，中國在頒發許可證方面的選擇性和對最終用途的警惕意味著，在全球稀土供應鏈實現多元化之前，特斯拉和其他仍在等待的原始設備製造商可能面臨越來越大的壓力。
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