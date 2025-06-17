鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-06-17 14:10

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美國財政部周一 (16 日) 拍賣 130 億美元的 20 年期公債，拍賣結果顯示需求穩健，延續了近期長期美債拍賣的穩定態勢。

20年期美債拍賣需求穩健 得標利率「精準到位」(圖:shutterstock)

本次拍賣得標利率為 4.942%，較上個月的 5.047% 有所下降，但仍是自 2023 年 10 月以來的第二高。值得注意的是，此利率與預發行利率完全一致，達到「精準到位」(on the screws)，顯示市場預期吻合且未產生尾部利差。

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市場需求指標表現良好，投標倍數 (bid-to-cover ratio) 達到 2.68，高於上個月的 2.46 及六次拍賣平均值 2.59，為 3 月以來最高 (當時 2.78)。間接競標者 (反映海外需求) 獲配 66.7%，符合平均水準，顯示外國需求穩固。

同時，直接競標者獲配 19.9%，一級交易商獲配比例降至 13.4%，為自 3 月以來新低 (當時 8.8%)。這表明其他投資者興趣濃厚，顯示實際需求強勁。

據《Zero Hedge》報導稱，此次拍賣被評為「穩健且順利」。拍賣結果公布後，二級市場反應平淡，殖利率波動不大。與上個月 20 年期美債拍賣表現不佳、殖利率飆升的情況相比，本次拍賣延續了上周 10 年期和 30 年期美債拍賣的良好需求態勢。

展望後續，市場焦點將轉向周二即將拍賣的 230 億美元美國 5 年期通貨膨脹保值證券 (TIPS)。儘管近期油價上漲引發通膨擔憂，市場對前端 TIPS 需求一向穩健，但過去三次 5 年期 TIPS 拍賣表現相對疲軟，均出現「尾部利差」，且投標倍數較低 (如 4 月為 2.28，2024 年 12 月為十年最低的 2.10)。

(來源: Zero Hedge)