新聞

熱搜：

熱門行情

最近搜尋

全部刪除

福特握好牌！挖角蘋果電動車大將

福特握好牌！挖角蘋果電動車大將 (圖片：AFP)
福特握好牌！挖角蘋果電動車大將 (圖片：AFP)

週二 (7 日) 福特宣布聘請前蘋果電動車計畫負責人 Doug Field，讓其電動車戰隊編制握了一張好牌。

福特週二發表聲明稱：「Doug Field 將擔任先進技術和嵌入式系統總監的新職位，將負責福特汽車控制、企業連接、功能、整合和驗證、架構和平台、駕駛員輔助技術和數位工程工具。」

福特執行長 Jim Farley 提到：「Doug Field 為舉世聞名、備受尊敬的工程和產品設計領袖之一，一直是汽車、技術和行動領域突破性產品推手之一，包括蘋果、特斯拉等公司，我們很高興 Doug Field 選擇加入福特，並將為福特寫下又一個精彩篇章。」

蘋果亦發表聲明中表示：「感謝 Doug 為蘋果所做的貢獻，希望他在下一段旅程一切順利。」

對於福特來說，這是一名電動車大將加入，但對蘋果 Apple Car 項目來說，這是一個巨大的衝擊。

投行分析師 Toni Sacconaghi 週二點評：「如果一間公司失去了一位備受尊敬、經驗豐富的高層，據我們所知，他 (Doug) 確實主導蘋果汽車業務，這對那間公司都是一大打擊。」

(圖片：翻攝 AppleWorld)
(圖片：翻攝 AppleWorld)

Doug Field 為電動車硬體專家，他於 2008 年加入蘋果，主要負責產品設計，2011 年，他開始擔任 Mac 硬體工程副總裁，主導蘋果多個 Mac 產品系列研發。

2013 年 Doug Field 跳槽到特斯拉，擔任高級工程副總裁，協助特斯拉開發新款電動車，2017 年他委任負責 Model 3 生產和製造部門。

2018 年，蘋果從特斯拉挖角 Doug Field 回鍋蘋果，Doug 與蘋果高層 Bob Mansfield 一起管理「泰坦」（Project Titan）智慧電動車製造計劃。

2021 年 9 月 7 日福特聘用 Doug Field，以拓大該公司未來的電動車 Ford + 計畫版圖。

該消息發布後，福特 (F-US) 週二尾盤股價跳漲，收紅逾 0.5% 至每股 12.95 美元。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55% 至每股 156.69 美元

相關個股

我要存股立刻下單

延伸閱讀

相關新聞

coinpionex