福特握好牌！挖角蘋果電動車大將

週二 (7 日) 福特宣布聘請前蘋果電動車計畫負責人 Doug Field，讓其電動車戰隊編制握了一張好牌。

福特週二發表聲明稱：「Doug Field 將擔任先進技術和嵌入式系統總監的新職位，將負責福特汽車控制、企業連接、功能、整合和驗證、架構和平台、駕駛員輔助技術和數位工程工具。」

福特執行長 Jim Farley 提到：「Doug Field 為舉世聞名、備受尊敬的工程和產品設計領袖之一，一直是汽車、技術和行動領域突破性產品推手之一，包括蘋果、特斯拉等公司，我們很高興 Doug Field 選擇加入福特，並將為福特寫下又一個精彩篇章。」

蘋果亦發表聲明中表示：「感謝 Doug 為蘋果所做的貢獻，希望他在下一段旅程一切順利。」

對於福特來說，這是一名電動車大將加入，但對蘋果 Apple Car 項目來說，這是一個巨大的衝擊。

投行分析師 Toni Sacconaghi 週二點評：「如果一間公司失去了一位備受尊敬、經驗豐富的高層，據我們所知，他 (Doug) 確實主導蘋果汽車業務，這對那間公司都是一大打擊。」

(圖片：翻攝 AppleWorld)

Doug Field 為電動車硬體專家，他於 2008 年加入蘋果，主要負責產品設計，2011 年，他開始擔任 Mac 硬體工程副總裁，主導蘋果多個 Mac 產品系列研發。

2013 年 Doug Field 跳槽到特斯拉，擔任高級工程副總裁，協助特斯拉開發新款電動車，2017 年他委任負責 Model 3 生產和製造部門。

2018 年，蘋果從特斯拉挖角 Doug Field 回鍋蘋果，Doug 與蘋果高層 Bob Mansfield 一起管理「泰坦」（Project Titan）智慧電動車製造計劃。

2021 年 9 月 7 日福特聘用 Doug Field，以拓大該公司未來的電動車 Ford + 計畫版圖。

該消息發布後，福特 (F-US) 週二尾盤股價跳漲，收紅逾 0.5% 至每股 12.95 美元。蘋果 (AAPL-US) 上漲 1.55% 至每股 156.69 美元。