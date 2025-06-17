鉅亨網編輯林羿君 2025-06-17 14:57

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美國參議院的稅改法案草案提議，提高對半導體製造商的投資抵免至 30%，這對晶片製造商來說是一個潛在的福音，川普政府正在敦促他們擴大美國項目的規模。

美半導體廠投資抵稅擬提高至30% 台積電笑納利多。（圖:shutterstock)

這項措施將把工廠投資的稅額抵減比率，從現行的 25% 提高至 30%，進一步激勵晶片業者在租稅優惠於 2026 年底到期前，加速興建新廠

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這項由前總統拜登於 2022 年簽署的《晶片與科學法案》，作為美國國內政策的支柱，旨在利用政府支持，將轉移到亞洲的半導體製造業帶回美國本土。這項法案包括 390 億美元的撥款，以及高達 750 億美元的貸款，但該法案最豐厚的福利是對於相關專案提供的 25% 稅收抵免。

儘管美國現任總統川普一直呼籲廢除晶片法，但兩黨國會議員普遍不願取消這項能為選區帶來高薪工作的補助計畫。包括商務部長盧特尼克（Howard Lutnick）在內的政府官員表示，他們正在與半導體製造商重新制定協議，以鼓勵在不增加納稅人資金的情況下，進行更大規模的投資。

參議院希望在 7 月 4 日美國國慶假期前，將這項旨在為家庭、企業減稅數兆美元的稅收法案提交給川普。該法案可能在參議院進行修訂後才會進行全體投票，同時也需要眾議院通過這份最終版本才能正式立法。