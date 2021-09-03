台泥首創混凝土履歷制度 獲AREA綠色領導獎肯定

台泥 (1101-TW) 首創建置「混凝土履歷制度」，結合低碳、安全與創新三大特色，榮獲亞洲年度 CSR 指標大獎，AREA 亞洲企業社會責任獎 (Asia Responsible Enterprise Awards) 的「綠色領導獎 (Green Leadership)」肯定。

台泥董事長張安平表示，水泥和混凝土是全世界使用最普遍的建築材料，亦是取自於大地，用之於人類文明的事業，而石灰石原料在製造過程中所排放的二氧化碳，為水泥產業與環境取得平衡最重要的責任與挑戰。

台泥比照食品安全等級替產品安全把關，混凝土六大原料均通過第三方驗證，並完整揭露組成成分與配比資料，客戶只要掃瞄 QR Code，便可即時掌握混凝土的最新檢驗報告及工程進度。

除了產品履歷制度外，台泥也與財團法人臺灣營建研究院 (Taiwan Construction Research Institute, TCRI) 合作，除針對品質和製程進行第三方認證，導入數位治理工具精準控管，以 AI 智能演算法進行品質變異分析，針對產品強度變化判讀，並委託 TCRI 針對各廠每月原料、出貨內容進行品質等級評鑑，客戶可具體掌握所有使用過程中，混凝土產品的品質變化趨勢。

台泥研究室也擴大編制，投入逾億元預算打造 TAF 認證之混凝土專業實驗室，完工後可每月進行原物料與混凝土產品檢驗，增加檢驗頻率，全面提升產品品質，也鼓勵混凝土客戶與建商申請綠建築認證，邁向永續建築的新里程。

在廠區方面，台泥全台製品廠也已取得 ISO 14001 環境管理、ISO 45001 職安管理認證，以及 TCRI 產品履歷驗證證書，嚴謹掌控生產端品管，進而提升產品履歷制度之公信力。

此外，台泥 2019 年建置台灣水泥產品類別標準 (PCR)，去年取得台灣第一張水泥產品碳標籤，並持續自主碳盤查與減碳，預計今年下半年將取得減碳標籤。

台泥表示，全台製品廠將陸續設立太陽能發電設施自發自用綠電，實行綠色採購，規劃導入台泥研發的 AI 減碳管理系統，並將持續精進車輛管理與人員教育訓練，強化供貨服務與品管能力。

而目前台泥全台製品廠也已全數設置雨水及製程用水回收循環淨化設備，100% 水資源不外排，回收後使用於廠區清潔、拌和設備及車輛清洗等，提早因應氣候變遷未知之環境風險與挑戰。