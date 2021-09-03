智慧汽車來勢洶洶！花旗：這4檔適合這4類投資者

汽車智慧化程度越來越高，更先進的駕駛功能有助於車廠提升銷售量，但同時也有助於提升週邊產業，花旗研究智慧汽車——電動車、聯網車、自動駕駛車，並確定一些可在未來幾年受益於這一主題的股票，其中 4 檔尤其亮眼。

自動化車是智能車的顛峰之一，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克 (Elon Musk) 8 月時在特斯拉 AI 大會上表示，「我們的汽車就像是裝有輪子的半智慧機器人。」特斯拉正斥資數百萬美元，力求比競爭對手更快的速度開發自動駕駛功能。

花旗集團分析師 Arthur Lai 週三報告寫道，「智慧汽車將加速技術領域的需求。到 2030 年之前，我們預期一輛典型智慧汽車的價值 50% 在於技術含量。」他預期，到本世代中期前，汽車產業的技術銷售額將超越智慧手機產業的技術銷售額。智慧車供應商正面向一個年產值 1 兆美元的大商機。

這是一些科技公司在多個領域需求不斷增長的新來源，針對微型晶片，花旗重點關注：科銳 (Cree) (CREE-US)、英飛凌 (IFFNY-US)、科磊 (KLA) (KLAC-US) 和 Nvidia (NVDA-US)。

在科技硬體方面，花旗看好精密電機製造商 Nidec (NJDCY-US) 和 Sunny Optical (SOTGY-US)。

此外，康寧 (GLW-US)、藍思科技 (30422-SHE) 和 LG Display (LPL-US) 也將受惠，因為車內螢幕介面將更加複雜。

這些公司並非全數在美國交易量都很高，也並非全數都受華爾街追捧，但其中 Nvidia、康寧和 LG Display 在分析師支持、規模和交易量方面的組合似乎都很適中。

追蹤 Nvidia 股票的分析師，超過 80% 給予「買進」評級，而 S&P 500 成分股的平均買進評級比率為 55%。Nvidia 製造的顯卡可協助自動駕駛汽車視物所需，適合成長型投資者，其股價按 2022 年預估收益計算，本益比為 49，預計未來 2 年 EPS 年均增長率約為 36%，遠高於 S&P 500 指數成分股約 10% 年均收益增長率。

康寧和 LG Display 股票看起來適合價值型投資者，其股價本益比分別為 16 和 8，與 S&P 500 成分股平均本益比 21 相比較低。

康寧未來 2 年 EPS 平均成長年率約 12%，然而，2021 年至 2023 年間，LG Display 的收益預計每年下降約 13%。

康寧和 LG Display 的平均買進評級比率為 65%

與此同時，科銳似乎是最具爭議的一檔，可能適合逆勢投資愛好者。該公司生產用於微型晶片和電動車電源開關使用的碳化矽等產品，分析師對其股票的平均買進評級比率僅 30%，預計未來兩年純益將從虧損轉為獲利。

這是花旗針對不同類型投資者的 4 種選擇，無論如何，有一件事是確定的：智慧汽車趨勢將提供投資者未來幾年更多評估選擇。