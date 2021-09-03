〈財報〉慧與科技Q4財測不如預期 零件短缺影響持續數季 

拜疫情帶動的數位化風潮之賜，慧與科技 (HPE) 2021 會計年度第 3 季財報優於市場預期，並宣布恢復實施庫藏股，但第 4 季財測令人失望，主因難以取得足夠晶片滿足激增的訂單，周四 (2 日) 盤後股價下跌 0.65%。

F2021 Q4 財測

non-GAAP EPS：0.44 至 0.52 美元 v.s 0.49 美元 (彭博訪調分析師預期)

和眾多硬體製造商一樣，慧與試圖讓公司既有顧客變成伺服器和網路設備等服務的訂閱用戶，這些設備占公司絕大部分營收，卻因為零組件短缺而受到抑制，又以晶片缺貨情況最嚴重。

慧與執行長 Antonio Neri 說：「毫無疑問，供應鏈短缺問題仍是我們面臨的挑戰，未來幾季都會如此。」

他並表示，慧與已經調漲價格，以因應整個產業的晶片荒。

慧與同日宣布將重啟庫藏股計畫，已經授權第四季回購 2.5 億美元股票。

慧與盤後下跌 0.65%，稍早收盤上漲 0.33% 至每股 15.39 美元，今年來累計上漲 30%。

F2021 Q3(7/31 止) 財報數據

淨營收：69 億美元 v.s 69.3 億美元 (彭博訪調分析師預期)

淨利：3.92 億美元

調整後 EPS： 0.47 美元 v.s 0.42 美元 (彭博訪調分析師預期)

業務細項表現

商用運算 (Compute) 營收為 31 億美元，年減 9%

高速運算與關鍵任務系統 (HPC & MCS) 營收 7.41 億美元，年增 11%

智慧邊緣運算 (Intelligent Edge) 營收 8.67 億美元，年增 27%

雲端儲存服務 (Storage) 營收為 11.76 億美元，年增 4%

慧與第三季營收成長 1.2% 至 69 億美元，淨利暴增約 43 倍至 3.92 億美元，經調整後每股盈餘為 0.47 美元，均優於或符合市場預期。

執行長 Neri 表示，疫情讓愈來愈多人改採遠距工作「為慧與創造機會」，公司所有產品的需求都成長。第 3 季訂單年增幅有兩位數的亮麗表現，今年以來的訂單也比去年同期增加 11%。

Neri 說：「我們交出令人印象深刻的第 3 季表現，訂單成長強勁，利潤率提高、自由現金流量破紀錄。疫情帶來的影響讓我們幾年前預測的趨勢加速到來，朝雲端、數據和邊緣運算帶動的世界邁進。」

慧與最大部門「商業運算」第 3 季營收下滑，不過智慧邊緣運算 (Intelligent Edge) 營收勁增 27%，該服務幫助設備連網並便於管理。