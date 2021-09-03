小摩：中國股市目前風險太大 應轉向購買債券

據報導，小摩 (J.P. Morgan) 全球研究主管 Joyce Chang 在週四 (3 日) 表示，隨著中國的監管打擊持續升溫，現在買入中國股票的風險過高，應該轉向購買債券。

Chang 在接受採訪時表示：「我們真的建議投資者暫時保持觀望。」Chang 預計中國將一波又一波地瞄準企業，而最近的一次可能會持續幾個月。

近期以來，中國監管機構針對包含科技、教育到數據安全領域進行審查，中國國家主席習近平也多次強調「共同富裕」的重要性。

Chang 說道，「共同富裕」已經成為現在熱門的關鍵字，其中很多目標都都延續到 2035 年，因此有理由保持謹慎。

在本週，北京監管機構以不合規行為為由約談了滴滴、美團。滴滴股價在過去三個月下跌了 37%，而美團則下跌了 19%。中國也正尋求對上市公司更大的控制，習近平表示，希望在北京設立為中小型企業服務的證券交易所。

「中國已經非常明確地表示，他們仍然希望資本進入，但他們希望依照自己的條件獲得，也希望通過他們的交易所獲得。」Chang 說道。

儘管 Chang 近期對中國股票持負面態度，但她仍看好中國長期發展，並認為該國被全球投資者嚴重低估。她認為，購買中國債是一種策略方式，可以在面臨限制與監管打擊相關的下行風險的同時，參與到經濟增長。