〈美股盤後〉美股8月收官日盡墨 標普月線連7紅

8 月份的最後一個交易日，華爾街關注各項經濟數據，持續評估四級颶風「艾達」造成的破壞，標普、那指週二 (31 日) 從歷史高位回落，科技股、能源股領跌之下，四大指數盡墨。

由於強勁的企業財報和聯準會 (Fed) 寬鬆的貨幣政策，美股標普 8 月份漲幅近 3%，連續第 7 個月收紅，那指和道瓊 8 月份表現強勁，本月分別上漲約 4% 和 1.3%

經濟數據方面，美國 8 月消費者信心指數降至 6 個月新低。中國公布 8 月製造業 PMI 降至 50.1，略遜預期。

歐元區 8 月消費者物價指數 (CPI) 初值年增 3%，寫下十年新高。歐洲央行將於下周召開會議，歐洲央行管理委員會委員 Klaas Knot 表示，隨著經濟前景改善，歐洲央行有必要立即減少債券購買。

政經消息方面，週二聯準會 (Fed) 的隔夜附買回操作 (ON RRP) 規模躍升至創紀錄的 1.19 兆美元，法國興業銀行美國利率策略主管 Subadra Rajappa 表示，交易量可能還會更高。

週一美國逾百名眾議院共和黨簽署信函承諾，在任何情況下都不投票提高債務上限。共和黨控訴民主黨開啟史無前例的赤字支出狂潮，民主黨應為提高債務上限負責。

美國史上最長、歷時 20 年的阿富汗戰爭畫下句號，美國軍方週二宣布，最後一批美軍已撤出阿富汗，阿國首都喀布爾傳出慶祝的鳴槍聲，塔利班發言人阿瑪迪稱，阿富汗國家已經完全獨立。

拜登週二發表演說稱，美國結束在阿富汗長達 20 年的戰爭，這是美國史上最長的戰爭，美國完成史上最大空運之一，將超過 120,000 人疏散到安全地帶。

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延全球，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 即時統計，全球確診數已飆破 2.17 億例，死亡數突破 451 萬例。美國累計確診超過 3911 萬例，累計死亡數超過 63.9 萬。印度累計確診超過 3276 萬例，巴西累計確診 2075 萬例。

週二 (31 日) 美股四大指數表現：

美股道瓊指數下跌 39.11 點，或 0.11%，收 35,360.73 點。

那斯達克下跌 6.66 點，或 0.04%，收 15,259.24 點。

標普 500 指數下跌 6.11 點，或 0.13%，收 4,522.68 點。

費城半導體指數下跌 28.7 點，或 0.83%，收 3,417.7 點。

標普 11 大板塊僅 4 大板塊收紅，房地產、通訊服務和必需消費品領漲，能源、材料和資訊科技板塊領跌。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王漲跌互見。蘋果 (AAPL-US) 跌 0.84%；臉書 (FB-US) 跌 0.34%；Alphabet (GOOGL-US) 漲 0.074%；亞馬遜 (AMZN-US) 漲 1.44%；微軟 (MSFT-US) 跌 0.56%。

道瓊成分股以 Nike 領跌。Nike (NKE-US) 下跌 1.98%；陶氏化學 (DOW-US) 下跌 1.7%；雪佛龍 (CVX-US) 下跌 1.68%；Visa (V-US) 下跌 0.91%；沃爾格林聯合博姿 (WBA-US) 上漲 4.36%。

費半成分股多收黑。英特爾 (INTC-US) 漲 0.22%；AMD (AMD-US) 跌 0.54%；應用材料 (AMAT-US) 跌 0.68%；美光 (MU-US) 漲 0.74%；高通 (QCOM-US) 漲 0.51%；NVIDIA (NVDA-US) 下跌 1.32%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 漲 0.02%；日月光 ADR (ASX-US) 跌 0.75%；聯電 ADR (UMC-US) 漲 0.18%；中華電信 ADR (CHT-US) 漲 1.74%。

企業新聞

蘋果 (AAPL-US) 下跌 0.84% 至每股 151.83 美元。Alphabet (GOOGL-US) 上漲 0.074% 至每股 2,893.95 美元。

南韓通過新版法案 (又稱反 Google 法)，禁止 Google、蘋果強制 App 開發者使用兩大科技巨頭的支付系統，這是全球首個經濟體對科技巨頭採取「禁止收取分潤限制」措施。

日媒週二報導，蘋果 Apple Watch 7 生產將延遲，主因是新款 Apple Watch 7 設計過於複雜，導致品質出現問題。

日媒週二報導，蘋果 Apple Watch 7 生產將延遲 (圖片：AFP)

富國銀行 (WFC-US) 週二尾盤急殺，收跌 5.60% 至每股 45.70 美元。美國貨幣總稽核辦公室 (OCC) 和消費者金融保護局 (CFPB) 傳出可能會對富國銀行採取新的制裁措施，因為他們對該銀行在補償受害者和加強控制方面取得的進展仍不滿意。

線上視訊會議軟體 Zoom (ZM-US) 暴跌 16.69% 至每股 289.50 美元。該公司最新財報顯示其營收勢頭減弱，並預測全年營收將明顯放緩。

莫德納 (MRNA-US) 上漲 1.62%、輝瑞 (PFE-US) 下跌 1.48%。近期一項研究指出，莫德納 (Moderna) 疫苗產生的抗體數量是輝瑞 (Pfizer) 的兩倍多。

維珍銀河 (SPCE-US) 上漲 8.96% 至每股 27.11 美元。投行 Jefferies 將維珍銀河股票評級設為「買入」，目標價為 33 美元，建議投資人逢低買入，加入規模約 1200 億美元的太空市場。

中國嚴控未成年人玩網遊，要求所有網路遊戲企業僅可在週五、週六、週日和法定節假日向未成年人提供一小時服務，引發在美上市的中概遊戲股週一急殺，週二逢低買入之下，網易 ADR (NTES-US) 和嗶哩嗶哩 ADR (BILI-US) 漲逾 8%。

經濟數據

美國 6 月 FHFA 房價指數月增率報 1.6%，預期 2.0%，前值 1.7%

美國 8 月芝加哥 PMI 報 66.8，預期 68.0，前值 73.4

美國 8 月諮商會消費者信心報 113.8，預期 124.0，前值 129.1

華爾街分析

投資者持續關注新冠疫情和聯準會政策的變化，而經濟增長、企業獲利強勁復甦，提振 8 月份股市。

Kingsland Growth Advisors 投資長 Arthur Weise 表示，隨著新增非農就業數據即將公布，投資者仍然對美股持積極態度。

BTIG 首席股票和衍生產品策略師 Julian Emanuel 警告，目前市場走勢宛若 1999 年末網際網路泡沫時期，而變種病毒擴散、高通膨，以及聯準會行動未明朗化都是短期嚴重的風險，股市未來一個月內恐出現 10% 至 20% 的盤整。

即使標準普爾 500 指數升至歷史高位，仍有許多華爾街分析師仍預期進一步上漲。

BMO Capital Markets 將標普年底目標上修至 4,800 點。瑞銀投資長 Mark Haefele 則預計標普今年底將達 4,600 點。

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主