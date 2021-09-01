〈美股熱門股〉Zoom營運迎逆風挫跌逾16% 分析師唱旺維珍銀河漲9%

Zoom 營運迎逆風 挫跌 16.69%

視訊會議軟體商 Zoom(ZM-US) 第二季財報並提高全年財測，但警告隨著人群重回公司辦公，營收成長將進一步放緩，Zoom 周二（31 日）股價重挫 16.69% 至每股 289.50 美元。

Zoom 第二季營收年增 54%，遜於第一季營收年增 191%，預測本季 (第三季) 營收將成長 31%。

公司財務長 Kelly Steckelberg 表示，公司在個人消費者與小型企業的大眾市場面臨逆風，「第二季後半段開始出現一些客戶流失，這就是我們對下半年財測的依據，而我認為這也反應在股價上。」

Daiwa Capital 資本分析師表示，新冠疫情限制鬆綁後，核心業務的新客戶與原有客戶流失率要如何穩定仍存在重大問題，並認為 Zoom 需要幾季的時間才能回復真正的潛在成長率。

不過摩根大通分析師 Sterling Auty 仍看好 Zoom 未來營運，預估市場會依據疫情後的狀況調整對該公司的營收預期。

分析師唱旺維珍銀河 勁揚 8.96%

券商 Jefferies 分析師看好維珍銀河 (SPEC-US) 太空旅遊前景，給予買入（Buy）評等，周二股價勁揚 8.96% 至每股 27.11 美元。

Greg Konrad 在「為民眾提供太空旅行」的報告中寫道，維珍銀河得益於不斷成長的積累訂單，加上本身具有太空旅行產業領頭羊的優勢、提供獨特的體驗服務，擁有長期強勁的成長前景。

Konrad 說，到 2030 年，將有更多的太空船能讓目前約 36 次的飛行班次提升至 660 次。

網易 Q2 財報靚 上漲 8.7%

中國第二大遊戲公司網易（NetEase）(NTES-US) 周二公布第二季亮麗財報，激勵股價上漲 8.70% 至每股 97.42 美元。

網易第二季總淨營收年增 13% 至人民幣 205 億元（約 32 億美元），搜尋引擎部門營收成長一倍多至人民幣 13 億美元（約 2 億美元），經調整後每股獲利為人民幣 6.24 元，超過分析師預估的人民幣 6.16 元。

網易董事會批准將股票與 ADS 回購規模從先前的 20 億美元提高至 30 億美元，該公司目前為止，已斥資約 5 億美元回購 ADS。此外董事會也批准以 5,000 萬美元回購其子公司有道 (DAO-US) 的 ADS。