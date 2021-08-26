蘋果英特爾加入反對川普時期中輸美關稅訴訟

週三 (25 日) 外媒報導，蘋果、英特爾、輝瑞加入了其他 3700 家的美企，反對川普政府對價值 3000 億美元的中輸美商品徵收關稅。

上屆美國政府 (川普政府) 對中國陸續發起關稅戰，價值約 3000 億美元中國進口美國的大多產品徵收關稅，增加了美國企業進口零組件、材料或產品的成本。

美國乙烯基瓷磚進口商 HMTX Industries 去年 9 月發起反對關稅的訴訟後，福特 (F-US)、特斯拉 (TSLA-US) 等近 3600 家美國企業加入訴訟浪潮，蘋果 (AAPL-US) 、英特爾 (INTC-US) 和輝瑞 (PFE-US) 是最新加入的企業。

蘋果產品受到清單 4 的影響最大，包括 iPhone、MacBook Air 和 MacBook Pro 都被列入關稅名單中。

訴訟緣起

美國乙烯基瓷磚進口商 HMTX Industries 在去年 9 月 10 日向美國國際貿易法院 (CIT) 提起訴訟，提告並要求美國貿易代表辦公室 (USTR) 永久禁止使用清單 3 徵關稅，以及要求美國政府賠償因關稅讓企業蒙受的損失且附帶利息。

福特、特斯拉等近 3600 家美國企業加入訴訟浪潮，而且響應的企業越來越多。

隨後 HMTX Industries 修改訴訟內容，將清單 4 中受影響部分也列入索賠清單。

CIT 於今年 2 月 5 日組成對華關稅案件的合議庭，並在 2 月 10 日將此案件與其他類似案例合併為一個訴訟。但 CIT 於 7 月 6 日要求美國政府對對華 301 徵稅清單 3 和清單 4 中的中國輸美產品暫停關稅清算 (liquidation)。