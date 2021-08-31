中集集團：貨櫃航運不會一路旺 但也不會突然崩盤

今年貨櫃航運強強滾，不過全球貨櫃產銷數量一哥中國中集集團 (2039-HK) 董事長麥伯良指出，貨櫃航運不會一直保持高景氣，但需求和價格也不會突然呈現斷崖式下跌。

麥伯良提到，受到疫情影響，全球碼頭堵塞，貨櫃出去後回不來，這個局面今年不容易改變，而且到明年上半年可能也不會反轉。可是貨櫃航運的高景氣會持續多久，現在很難準確判斷。但有一點可以肯定，之後貨櫃需求會回歸正常。

他表示全球貿易保持成長態勢，貨櫃運輸規模越來越大，貨櫃需求也隨之增加。而貨櫃每年淘汰量會成長，正常來說市場每年淘汰 200 萬個舊貨櫃，但受到疫情影響，貨櫃已有兩年未進行淘汰，之後會有很多貨櫃面臨淘汰，這將使船商擴大新貨櫃的採購。未來兩三年需求會得以平滑，但不用擔心貨櫃產能嚴重過剩。

受持續旺盛的貨櫃需求及大宗商品上漲導致原物料價格攀升等因素影響，上半年新貨櫃售價大幅提升。今年上半年，中集集團的核心業務產銷量創歷史新高，一般標準箱累計銷售 114.55 萬 TEU，年增 219.7%。貨櫃業務營收達人民幣 274.51 億元，年增 224.91%；純益人民幣 43.94 億元，年增 1739%。

同時海運諮詢機構 ClarkSea 公布的預測則稱，今年下半年貨櫃市場進入季節性旺季，貨運需求仍將保持強勁成長趨勢，全球港口擁堵和供應鏈失衡短期內難以得到根本解決，貨運業的持續高景氣使得客戶購買貨櫃意願高，預計下半年貨櫃需求仍將維持高景氣。