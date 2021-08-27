〈財報前瞻〉市場過度擔憂小企業流失率 大摩喊買Zoom！

摩根士丹利分析師 Meta Marshall 將 Zoom Video 股票評級自「等權重」調升至「加碼」，並將目標價從 360 美元上調至 400 美元，激勵其週四早盤股價漲逾 5%，但隨交易時間過去而走低，終場漲幅幾乎吐回。

Zoom (ZM-US) 週四僅上漲 2.89 美元或 0.86%，收 340.63 美元。Zoom 週一盤後將公布 7 月一季的財報。

Zoom 財測 vs. 華爾街共識預期

營收：介於 9.85 億美元至 9.9 億美元 vs. 9.91 億美元

EPS (非 GAAP)：介於 1.14 美元至 1.15 美元 vs. 1.16 美元

新冠疫情讓 Zoom 業務爆炸式增長，針對 2021 年 1 月止的會計年度，Zoom 營收增加 326%，令其股價在 2020 年飆漲近 400%。

然而，今年迄今 Zoom 股價卻幾乎持平，因該公司成長率收縮，投資者不知道如何估值該公司。華爾街共識預期估計，2022 年 1 月止的會計年度營收成長 51%，而 2023 會計年度成長 21%。

Marshall 研究報告指出，相較企業顧客的潛在成長，Zoom 的小企業客戶流失率上升更令投資者擔心。她認為明年一年的成長可望優於預期。

「在下半年出現催化劑之前，我們覺得估值因近期流失率引起的擔憂情緒而變得過於負面。我們認為，企業動能加上利潤阻力消散，為本季創造了積極局面。」

Marshall 認為，9 月中旬預定舉行的用戶大會 Zoomtopia 應該會是股價的催化劑。

她認為，倘若 Zoom 營收超越公司財測 5% 或以上，那麼股價可能會上漲，但她強調此預期與 Zoom 作為持久增長平台的潛力或競爭威脅的前景無關，而是有鑑於投資者對流失率過度擔心，所做出的短期看法。

但 Marshall 仍認為，未來 12 個月的成長將超越預期。她指出，「熊市的論點大致上是，明年 Zoom 內部增長將低於 20%，因為小企業 (員工少於 10 人) 客戶流失率上升。」但她看到 Zoom 的國際業務增加、市場滲透率提高，以及雲端通話業務的成長。