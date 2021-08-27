不再被剝層皮！蘋果宣布開放軟體開發商有更多支付選項

蘋果周四 (26 日) 與第三方軟體開發商就集體訴訟達成和解，將允許軟體開發人員透過 e-mail 等方式向用戶發送非屬蘋果的購買連結，可使用其他支付選項且不會遭蘋果抽成，這將是 App Store 重大新政。

蘋果過去禁止軟體開發商引導用戶藉由電子郵件等非蘋果支付管道付款。這些開發商希望透過電子郵件鼓勵用戶直接購買軟體，以避免用戶在 App Store 購買的收入遭到蘋果抽成。

如今蘋果與開發商達成和解，開發商可以在他們的軟體中獲得用戶資訊並與客戶溝通，並鼓勵他們直接付款，而不用透過蘋果付款。

蘋果在新聞稿中表示，為了讓開發商更靈活接觸用戶，開發商可使用通訊管道來分享 iOS 以外的付款方式給用戶。開發商能因此避免支付額外費用。

此外，蘋果還推出小型企業計畫，將把 App Store 上營收低於 100 萬美元的開發商佣金比率維持在 15% 至少三年，並將降低對蘋果新聞內容提供商 App Store 的費用。

另外，蘋果將進行 App Store 探索開發，讓更多高品質軟體被發現。允許開發商為軟體選擇不同的價格；允許軟體開發上對其蘋果的下架等決定提出申訴。未來蘋果將發佈年度報告，公布涉及下架、探索查詢等問題。

除了更改政策外，蘋果同意向多家軟體開發商支付 1 億美元的款項，每個開發商獲得 250 美元到 3 萬美元不等的和解金。

蘋果的新政策，回應法官 Yvonne Gonzalez Rogers 今年在蘋果與 Epic Games 反壟斷審判中質疑蘋果的重點，預計該判決今年晚些時候將宣布裁判結果。