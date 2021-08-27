晶片短缺問題難解 福特宣布暢銷皮卡減產

Delta 病毒蔓延全球使供應鏈問題進一步惡化，繼豐田大砍汽車產量後，福特汽車 (F-US) 周四 (26 日) 表示，包括高利潤的 F150 皮卡在內，多個車款下周起將再度減產。

由於晶圓短缺，福特密蘇里州的堪薩斯組裝廠本周已停工一周。該公司證實，堪薩斯組裝廠以及位於加拿大的奧克維爾 (Oakville) 組裝廠將於下周起關閉一周，奧克維爾主要生產 Ford Edge 與 Lincoln Nautilus 車款，堪薩斯則生產暢銷車款 F150 皮卡。

此外，福特密西根州的迪爾伯恩 (Dearborn) 皮卡組裝廠下周起將由三班制刪減為一班制，該工廠也負責生產 F150。

福特於聲明中表示，該公司持續充分利用現有的半導體晶片零件，並尋找獨特的解決方案，為經銷商和客戶盡全力提供更多高品質車輛。零件短缺導致全球汽車組裝廠今年不斷傳出停產消息。福特因缺乏晶片遭受的打擊尤其嚴重，第二季規劃的產量損失約 50%。

研調機構 AlixPartners 預計，2021 年零件、晶片供給問題將讓全球汽車業收入折損 1100 億美元。

Susquehanna Financial Group 研究顯示，7 月份晶片交貨周期 (從訂購到交貨的時間) 延長至 20.2 周，較 6 月份增加逾 8 天，這是機構 2017 年開始調查相關數據以來的最長交期，顯示晶片荒目前並無趨緩的跡象。

近期 Delta 病毒也正導致短缺問題惡化，馬來西亞、越南和泰國因疫情升溫影響汽車零件的生產，已造成日本多家汽車製造商停工或減產，日本汽車龍頭豐田汽車於日前宣布， 9 月全球汽車生產將減少 4 成。