Zoom支付8600萬美元和解金 平息美國集體隱私權訴訟

據報導，由於隱私洩漏的問題，美國視訊軟體公司 Zoom(ZM-US) 遭美國用戶集體控告，該公司如今已同意支付 8600 萬美元來進行和解。

報導指出，此項訴訟最初於 2020 年 3 月在加州美國地方法院所提出，原告是全美國的 Zoom 付費訂閱者以及免費用戶。

該訴訟指控 Zoom 通過與臉書 (FB-US)、谷歌 (GOOGL-US) 和 LinkedIn 共享個人數據，侵犯了數百萬用戶的隱私。原告律師稱，美國 Zoom 用戶為該公司創造了高達 13 億美元的收入。

如果 Zoom 所提議的和解獲得法院批准，則參與集體訴訟的大部分用戶將有資格獲得 15% 的訂閱退款或 25 美元的賠償，而其他用戶則最多可獲得 15 美元賠償。

此外，原告律師也計畫向 Zoom 尋求 2130 萬美元的法律費。據悉，初步和解協議還包括 Zoom 必須對其員工進行數據處理和隱私方面的專門培訓，但仍需得到美國加州法官 Lucy Koh 的批准。

Zoom 否認有任何不當行為，但已同意加強安全措施。Zoom 發言人表示：「用戶的隱私和安全是 Zoom 的首要任務，我們非常重視用戶對我們的信任。」

長期以來，Zoom 就因其安全措施而飽受批評，像是在用戶使用該軟體期間，駭客能夠輕易地進入視訊並進行操作。

不過，自 2020 年 4 月起，Zoom 已開始開展大量工作，通過應用程式更新解決安全和隱私問題，包括引入端到端加密 (E2EE) 和 100 多項與隱私、安全和保護相關的功能。