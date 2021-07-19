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Zoom併購Five9 將投入電話客服市場

Zoom併購Five9 將投入電話客服市場 (圖片：AFP)
Zoom併購Five9 將投入電話客服市場 (圖片：AFP)

美國提供視訊會議系統服務的 Zoom Video Communications(ZM-US) 在 18 日 (週日) 宣布，跟公司決定併購 Five9(FIVN-US) 這家從事與電話客服有關的雲端服務業者。這宗併購案是以換股方式實施，金額相當於 147 億美元，也是 Zoom 所實施過的最大規模併購案。

Five9 的公司總部位在美國加州，是一家有在美國那斯達克掛牌的上市公司。該公司所提供的雲端服務，可讓電話客服公司等的員工們在家中就可執行業務，在全世界擁有超過 2000 家以上的客戶。

由於新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的緣故，許多公司的員工都改在家中上班， Five9 公司業績也在疫情當中出現大幅成長，和 Zoom 的情況相似。Five9 的 2020 年度合併營收報年增 33% 至 4.34 億美元

在這回的併購交易當中，Five9 的股東可以每股換得 0.5533 股 Zoom 的 A 股普通股。如果以上週末的收盤價來計算，溢價約 13%。在交易完成後，Five9 將成為 Zoom 的部門之一，Five9 執行長 Rowan Trollope 也將成為 Zoom 的公司總裁，袁征 (Eric Yuan) 則持續擔任 Zoom 的執行長。

目前美國由於接受疫苗接種的人數增加，許多上班族也都回到辦公室上班，而這回 Zoom 決定併購 Five9，也是希望 Five9 的客戶們能採用 Zoom 所提供的通訊服務，來彌補視訊會議系統的業績放緩。

另外袁征也在新聞稿中提到，Zoom 正持續尋求強化平台的方法，併購 Five9 也是很自然的發展。

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