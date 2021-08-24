BDI連十漲飆上11年新高 航商：這可能是長期行情

在疫情爆發帶動大宗商品需求反彈下，波羅的海乾散貨指數 (BDI) 漲破 4000 點後，周一 (23 日) 連續第十個交易日上漲，飆升到 11 年新高，遠期合約顯示散裝運價前景看俏。航運業者表示，人們現在認為運價漲勢從短期現象變成結構性的長期行情。

丹麥航商 D/S Norden 有 150 年歷史、擁有超過 500 艘船，該公司執行長 Jan Rindbo 說：「今年稍早，人們還以為運價只是短期飆漲，但現在開始視之為更結構性、更長期的行情。」

隨著經濟從疫情中復甦，今年從煤到鐵礦砂的需求暴增，但船隊擴充速度卻趕不上貨物運輸需求。近期的疫情導致可用船隻減少，更加劇了船隻供應緊張現象，使船東進一步受益。

BDI 周一漲到 4147 點，是 2010 年 5 月來最高，海岬型運費指數 (BCI) 上漲 1.95% 至 6114 點，是 12 年新高。遠期價格顯示，散裝運價仍看漲。

BDI 指數今年來走勢。來源: Bloomberg

全球最大船舶經紀商旗下的 Clarkson Research Services 預估，今年鐵礦砂的海運貿易量可望增加 4% 到 15.6 億噸，為 2017 年來最大增幅。

根據該機構，今年的乾散貨貿易預估將年增 4.2%、明年年增 1.7%。此外，今年運力估增 3.3%，明年增加 1.4%，船隊擴張速度大幅落後船貨的增速。

DNB 銀行股市分析師 Joergen Lian 說：「市況看起來非常有利乾散貨。市場從去年開始復甦，今年全球進入後疫情復甦階段，讓復甦加速。」

Pareto 證券船運分析師 Eirik Haavaldsen 說，隨著北半球冬季即將來臨，煤炭進口將激增，支撐運價漲勢不墜。

Precious Shipping 執行董事 Khalid Hashim 也說，原物料需求飆升而且尚未觸頂，而且中國著眼於疫情反彈，對多數港口實啟嚴格的防疫限制，塞港情形將帶動運價持續上揚。

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