張志誠觀點：散裝航運啟航 您想在岸上還是在船上揮手？

昨天大盤開高收紅大漲將近 400 點，美國納斯達克指數也創下新的歷史新高，才在不久前新聞報導一些 FED(美國聯準會) 鷹派官員對於縮表可能在年底前實施，這些言論讓市場出現 FED 可能即將緊縮抽回資金的臆測，不確定性也讓美股在 8 月中的幾天出現回檔修正，台股相較美股又更偏弱勢一點，修正波從 7 月中已經走了一個月左右。

但市場對於即將縮表的恐慌，隨著美國新冠肺炎確診人數不斷攀高漸漸煙消雲散，FED 官員的言論也漸漸對縮表看法更偏向保守，就算鷹派也不敢在美國仍深陷新冠疫情衝擊的狀況下談論，更別說執行縮表，因為若在此時縮表，等於是給美國經濟在添新的打擊，沒有人能承擔這個壓力和罪名。美國確診人數在 8/16 達到將近 26 萬例，這個數字已經逼近今年 1/8 的高峰數字 30 萬例，美國的疫苗覆蓋率已達到 75% 左右，這麼高的確診數字也證明變種病毒有很強的突破性感染，大家已漸漸從如何消滅病毒，到討論如何與病毒共存，這個風向的改變也代表疫情的影響週期將比我們預期的更長。

航運族群昨日帶頭領漲也讓航運指數大漲接近 8% 排名第一，志信 (2611-TW)、四維航 (5608-TW)、萬海(2615-TW)、慧洋 - KY(2637-TW)、新興(2605-TW)、中航(2612-TW)、裕民(2606-TW) 等多檔昨日開高一路攻到漲停。BDI(波羅的海乾散貨指數) 在 8/23 來到 4147 新高，不管是大船或小船日租金都繼續調漲，尤其是海峽型日租金已來到 5 萬美元關卡。第三和第四季是航運的旺季，而供給一時還拉不上來，運價繼續刷新高的趨勢已是勢不可擋。

各地的疫情尤其是變種病毒，縱使已施打兩劑疫苗的也很多出現突破性感染，一個工人染疫都可能癱瘓整個碼頭，大陸官方對碼頭採取更嚴格管制措施，船舶在外海需先檢測完才能進港，且對於到過印尼和印度的船隻若要求更長的離港天數才能進到大陸，這些規定都加長作業時間，也降低船舶週轉率，運量進一步被壓縮。這一波 BDI 指數漲升幅度大於 SCFI，而昨日和今日散裝船走勢也強過貨櫃海運股，對於散裝航運後面的回升幅度和速度會高於海運股看法不變。

花旗環球證券調高台積電 (2330-TW) 長線目標價挑戰 900 元，估且不論 900 元能不能成真，但花旗看到的是晶圓代工產業供不應求的狀況可能需要 2-3 年才能緩解，在中國想辦法去美化，而美國在想辦法去中化的角力戰過程中，由於台灣半導體產業供應鏈完整，而且供貨中國有地緣優勢，同時台灣一直是美國的傳統盟友，在兩大國的科技與貿易戰中間，台廠是潛在受惠對向，全球第三大晶圓代工廠格芯執行長柯斐德表示：「在未來 8 到 10 年晶片產能需提高一倍才能解決晶片荒和確保供應鏈的安全問題」，晶片荒裡尤其是成熟製程的部分是現階段最缺乏的，聯電 (2303-TW) 以成熟製程為主，積極擴張產能，7 月營收年增 18.53%，盛群 (6202-TW)MCU 廠，7 月營收年增 27.78%，MCU 跟著晶圓成熟製成需求爆發，而且成本能反映晶圓漲價跟著調整。

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