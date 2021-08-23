蔡明彰觀點：BDI衝上4,000點展開主升段 散裝輪毛利率大噴發

今天報告的主題是「BDI 衝上 4,000 點展開主升段 散裝輪毛利率大噴發」。

萬寶投顧蔡明彰強調，當前台股兩大變數，Delta 病毒及聯準會縮減 QE，使大盤失守半年線，力守 16,000 點，本週聚焦一年一度的傑克森霍爾全球央行年會於 8 月 26 日舉行，傑克森霍爾年會一向被視為全球央行，尤其是聯準會政策風向球。

聯準會若有重大政策，通常會選擇這個場合宣佈，近來全球股市大幅回檔，有很大原因是提前反映聯準會可能在傑克森霍爾年會透露縮減 QE 的細節。

上週台股重挫 640 點或跌幅 3.8％，創近三個月來單週最大跌幅，外資倒貨賣超 700 億元是最大元兇。不過，Delta 病毒增加疫情的變數，聯準會縮減 QE，需要與市場提前溝通，循序漸進，避免引發金融動盪。這次傑克森霍爾年會相當低調，從種種跡象研判，聯準會應不會在 8 月 26 日宣佈縮減 QE。

觀察 8 月非農就業報告後，最快將在下次 FOMC 的 9 月 21 日有所動作，那個時點正好是中秋變盤。如果 8 月 26 日聯準會平靜無波，等於台股爭取到一個月的空窗期，在中秋前反彈一波，滿足點至少指向季線反壓 17,400 點。

週一台股大漲 399 點，創高點 18,034 點修正以來單日最大漲幅，就是反映 8 月 16 日或許聯準會不會宣佈縮減 QE，然而不是 100％的有把握。週二起，大盤接近半年線 17,000 點，必然有很強大解套賣壓，激烈震盪難以避免。

回顧歷史經驗，聯準會縮減 QE，分成討論、宣佈、實施三個階段。從討論到宣佈，對股市衝擊最大，反而宣佈後，利空出盡，實施往往股市創新高，目前聯準會每月購債 1,200 億美元，其中，800 億美元公債、400 億美元抵押貸款證券。聯準會可能會先減少 400 億美元抵押貸款證券，對市場立即造成資金動能收縮的作用。

萬寶投顧蔡明彰強調，上次美國因應金融海嘯，於 2009 年實施三輪 QE，聯準會於 2013 年 5 月宣佈縮減 QE，2014 年元月開始縮減 QE，最後 2015 年年底升息。當年聯準會主席伯南克 (Ben Bernanke) 輕忽市場對縮減 QE 的恐慌，沒有充分與市場溝通，就突然宣佈，引發全球股災。

台股從宣佈縮減 QE 的 2013 年 5 月 8,439 點，跌到 6 月 7,663 點，一個月大跌 9％，但 2014 年元月開始縮減 QE，反而創 8,668 點高點，完全收復失土。不過，2015 年 12 月升息，又跌回 7,981 點，表示聯準會升息，對台股仍是負面效應。

不論聯準會縮減 QE 或升息，外資都會在台股大舉提款，今年來外資賣超台股 5,800 億元，已超過去年全年賣超的 5,400 億元，未來要逐漸讓投資人相信一件事，即便 2022 年美國升息一碼，台灣也只會跟進升息半碼，100 萬元存款，一年才增加利息 1,250 元，不會使台股資金動能減弱。

萬寶投顧蔡明彰強調，歷史經驗顯示，從聯準會宣佈縮減 QE 到實施，美國 10 年期公債收益率將跳升，這個階段打壓科技成長股。

研判 9 月 21 日 FOMC 可能宣佈縮減 QE，11 月或 12 月實施，因此目前 10 年期公債收益率 1.25％，將在年底大幅跳升至 2％，對台股科技成長股指標台積電 (2330-TW)、聯發科(2454-TW)、矽力 - KY(6415-TW) 不利，於是大盤或許爭取到中秋節前的利空空窗期，不見得是台股短線的多頭指標。

萬寶投顧蔡明彰強調，台股現階段選股邏輯，在未來有限的空窗期內，盡量介入股價爆發力大的個股，週一盤面給予了答案，航運股漲停家數 13 檔，居所有類股之冠。

尤其，散裝輪檔檔漲停，倒是有明顯內資介入的中小電子漲停不多，今年初就領先做頭的世芯 - KY(3661-TW) 攻上漲停，因為整理時間已長達半年，介入風險低，表示內資大戶採取最安全的操盤手法。

萬寶投顧蔡明彰強調，現在最佳選股方向是年底聯準會實施縮減 QE，哪些產業景氣仍看好？先前股價跌過，航運、鋼鐵都滿足這些條件。

全球景氣溫溫度計 BDI 指數衝上 4,000 點，創 13 年新高，使得散裝輪股價一飛沖天。全球上次景氣全面大好，使 BDI 在金融海嘯前創 11,000 點歷史天價，後來崩跌，但中國啓動 4 兆人民幣救經濟，推動基礎建設，拉動 BDI 2009 年反彈，重返 4,000 點，但 4,000 點就是過去 13 年散裝輪運價天花板。

這次 BDI 攻上 4,000 點意義重大，美國即將實施 1.2 兆美元基建是最大推手，不同於 3 月蘇伊士運河、5 月鹽田港塞港塞到貨櫃輪，這次寧波舟山港塞到散裝輪。中國各大碼頭嚴格檢疫，煤炭大漲，提前冬季補庫存，是 BDI 大漲主因。

BDI 大漲，散裝輪毛利率、EPS 快速增長。 第一季 BDI 平均 1,700 點、第二季 3,000 點，現在 4,000 點，又較第二季增加逾三成，BDI 展開去年以來的主升段。

裕民 (2606-TW) 現貨比重佔 7 成最多，第一季毛利率 14.56％，第二季 29.45％，季增一倍，大增 15％。四維航 (5608-TW) 第一季毛利率 16.57％，第二季 43.71％，季增 1.6 倍，大增 27％。台航 (2617-TW) 第一季毛利率 29.33％，第二季 41.9％，季增 0.4 倍，增加 13％。慧洋 - KY(2637-TW)尚未公佈完整財報，但估計將從第一季 29.05％，上升至 40％。

換言之，四維航、慧洋 - KY、台航等小型船舶為主的散裝輪，毛利率與聯發科的 46％相同水準，但股價未必給予高度關注。

講到毛利率，貨櫃三雄更驚人，第二季長榮 (2603-TW)54.78％、陽明 (2609-TW)60.17％、萬海 (2615-TW)51.4％，都高於台積電的 50.04％。根據長榮法說，貨櫃輪景氣旺到明年中，所以貨櫃三雄的毛利率持續成長。

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