〈BDI衝破4千點〉船舶供給缺口擴大 海峽型指數月漲7成

BDI 指數 (波羅的海綜合指數) 最新報價來到 4092 點，是 2010 年 6 月以來首見衝破 4000 點大關，主要是由海岬型船舶運價上漲帶動，波羅的海海峽型指數 (BCI) 月漲幅達 70%，國內最大散裝船隊慧洋 - KY(2637-TW) 指出，美國基礎建設和中國穀物進口帶動，已使散裝船舶供給缺口更加擴大。

BDI 指數最新報價來到 4092 點，創 11 年來新高，近一個月來漲幅達 34%，其中，BCI 近一周來漲逾 25%，一個月漲幅更高達 71%，是主要推升 BDI 上漲動能。

據悉海岬型船舶日租金已衝上 47000 美元，而巴拿馬型船舶也衝破 33000 美元，即便是相對小型的輕便型船舶也要 33000 美元上。

慧洋說明，往年歐美等國 7-8 月間處在散裝相對淡季，但目前運價指數仍保持穩定，顯示運輸需求相當熱絡，尤其美國將於近期通過近 1 兆美元基礎建設法案，將帶動其鋼鐵、礦砂等原物料需求。

另一方面，慧洋認為，中國因水患災影響夏季作物收成，須大幅仰賴穀物進口，也將進一步推升散裝市況。

不過，法人也提醒，近期鐵礦砂價格下滑，反映中國終端需求走弱預期的影響，可觀察到中鋼協公布的中國進口鐵礦石價格指數，一周來跌 6%， 一個月來已跌逾 20%，是否將影響短期散裝的需求面，仍須留意。