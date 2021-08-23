歐元區8月綜合PMI降至59.5 略低於市場預期

根據 IHS Markit 在週一 (23 日) 公布的最新數據顯示，隨著疫苗的接種與防疫封鎖緩解，歐元區 8 月商業活動依然強勁，但較 7 月份的高點有所下降，歐元區 8 月綜合採購經理人 (PMI) 指數降至 59.5，低於市場原先預期。

數據顯示，歐元區 8 月綜合採購經理人 (PMI) 由上個月的 60.2 降至 59.5，略低於市場預期的 59.7，超越成長與萎縮榮枯線的 50，已經連續 6 個月成長。

歐元區 8 月服務業 PMI 則是從 7 月高點 59.8 降至 59.7，略低於市場預期的 59.8。相關需求僅較 7 月份略有放緩。衡量未來一年樂觀情緒的服務業預期指數從 69.1 降至 68.6。

歐元區 8 月製造業 PMI 則是落至 61.5，低於 7 月的 62.8 和市場預期的 62.0，但已連續 14 個月擴張。衡量產出的指數從 61.1 降至 59.2。

在具有高度傳染性的 Delta 變種病毒持續延燒的情況下，導致全球供應鏈受到衝擊，並推高了原物料的價格。不過，8 月製造商投入價格指數回落至 87.3，低於 7 月的歷史高點 89.2。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示：「歐元區經濟在 8 月份持續復甦，採購經理人指數從 7 月份的高點僅小幅回落。然而，供應鏈瓶頸持續造成嚴重衝擊，使企業經常難以滿足市場需求並推高公司成本。」

企業以接近創紀錄的速度增加員工人數，但仍無法完成所有新業務，企業就業增速持平於 7 月的 21 年高位，主要受惠於服務業的推動，積壓工作增長速度創下歷史第 3 高。綜合就業指數維持在 56.1。