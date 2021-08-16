大盤週一延續上週出現連八黑，技術面上週 KD 週 MACD 持續死亡交叉，指數跌破 17000 點整數關卡同時跌破季線半年線支撐，本週要遇到台指期貨結算，在外資期貨空單超過三萬口的背景下，指數反彈空間有限，上半週持續震盪找尋支持。

盤面利多不漲利空崩跌，判斷並非真如外資所言景氣出現問題，還是股價基期已高，融資籌碼凌亂，當沖隔日沖盛行，市場需要重整秩序，在美股持續創高的大環境下，台股往下空間有限，16500 點是本波滿足點，關鍵的指數護國神山肯定是台積電，法說第三季季增營收 10%，儘管 7 月營收月減 16%，但主要是產品蘋果晶片的遞延出貨，8.9 兩月會大量出貨，指數的下限有台積電以及晶圓代工聯電世界先進等撐著，指數的上限就要看 IC 設計來帶動：包括車用晶片、記憶體 IC、MCU 等等都是重點族群加上高獲利的航運股止穩反彈，多頭才有機會重掌兵符。

整體操作而言：縮量反彈格局，操作上低檔佈局耐心等待，不追高不殺低，遇到壓力就順勢減碼，靜待證交稅當沖減半政策明朗，融資減肥後才有機會強彈。

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