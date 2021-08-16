騰輝-KY上半年EPS 6.81元 登CCL廠每股獲利王

銅箔基板 (CCL) 廠騰輝 - KY(6672-TW) 今 (16) 日公布最新財報，獲利連 2 季創新高，推升上半年稅後純益 4.81 億元，年增 1.18 倍，每股純益 6.81 元。展望下半年，騰輝 - KY 看好電動車邁向主流趨勢，市場快速成長，且高功率高亮度照明逐漸普及，散熱材料營運可望持續成長。

從 CCL 廠商所公告的上半年財報來看，騰輝 - KY 以每股純益 6.81 元居冠、台光電 (2383-TW)6.65 元、聯茂 (6213-TW)4.51 元，台燿 (6274-TW)3.5 元。

騰輝 - KY 第二季營收 21.1 億元，毛利率 34%，季增 1 個百分點，年增 4 個百分點，稅後純益 2.9 億元，季增 50.4%，年增 1.53 倍，每股純益 4.09 元；騰輝 - KY 上半年營收 37.22 億元，毛利率 33.45%，年增 3.67 個百分點；稅後純益 4.81 億元，年增 1.18 倍，每股純益 6.81 元。

騰輝 - KY 主管指出，上半年獲利成長原因，主要來自產品結構優化，特殊材料中的散熱材料取得突破性成長，受惠汽車 LED 頭燈滲透率提升、電動車車載充電機 (OBC) 新應用加入，及軍用航天等特殊材料需求持續增加，帶動整體業績連續成長。

此外，高速高性能筆電用的低損耗材料去年下半年進入量產，目前訂單成長穩定，而看好疫情後消費行為改變，筆電出貨量暢旺，也將持續為業績注入動能。原物料價格持續上漲也同時帶動產品價格提昇。

展望下半年，騰輝 - KY 認為，全球主要晶片業者都加快提高車用晶片產能，及多國政府響應節能減碳，電動車邁向主流市場，需求快速成長，且高功率高亮度照明逐漸普及, 散熱材料下半年展望持續看好。