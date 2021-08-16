中國1～7月固定資產投資年增下滑至10.3% 不如預期

週一 (16 日) 中國統計局公佈 1～7 月份固定資產投資人民幣 30.25 兆元，年增 10.3%，預期 11.3%，前期 12.6%。其中，民間固定資產投資人民幣 17.35 兆元，年增 13.4%，前期 15.4%。

資料來源: 中國統計局

以產業類別來看，第一產業投資人民幣 7890 億元，年增 21.8%，前期 21.3%；第二產業投資人民幣 9.16 兆元，年增 14.4%，前期 16.3%；第三產業投資人民幣 20.31 兆元，年增 8.2%，前期 10.7%。

以地區區分，東部地區投資年增 9.4%，前期 11.2%；中部地區投資年增 18.9%，前期 22.3%；西部地區投資年增 8.7%，前期 11.4%；東北地區投資年增 9.6%，前期 11.8%。

此外，高技術產業投資年增 20.7%，前期 23.5%；當中高技術製造業和高技術服務業投資年增分別為 27.1%、8.8%，前期則分別為 29.7%、12%。

1～7 月份高技術製造業中，航空、航天器及設備製造業，電腦及辦公設備製造業，醫療儀器設備及儀器儀表製造業投資年增分別達 49.7%、46.9%、34.9%。1～7 月份高技術服務業中，電子商務服務業、研發設計服務業投資年增分別增為 42.7%、27.2%。

