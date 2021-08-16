中國7月粗鋼產量較上月急減7.6% 至15個月新低

中國 7 月粗鋼產量降至 2020 年 4 月以來的最低單月產量，原因是當局加強了生產控制，在北京努力限制碳排放政策下，要求今年全年產量與去年保持不變。

中國國家統計局公布，中國上個月粗鋼產量為 8679 萬噸，較 6 月下降 7.6%，較去年同期的 9336 萬噸下降 8.4%。

以平均日產量計算，上個月的平均日產量為 280 萬噸，較 6 月份的每天 313 萬噸下降了 11%。

今年前 7 個月中國粗鋼產量 6.49 億噸，但仍比去年高 8%，表明占中國碳排放約 15% 的這一產業仍有進一步減產的空間。

去年在政府轉向基建支出以提振受疫情衝擊的經濟時，中國鋼鐵產量首次超過 10 億噸。

自 6 月下旬以來，北京已向地方政府和鋼廠派出檢查組，檢查鋼鐵產能和減產是否正在實施，並關閉落後的高爐，限制污染更嚴重的工廠的生產。

中國鋼鐵協會上周聲明表示，將重點減少環保績效差、能耗高、技術設備落後的企業粗鋼產量，來確保年產量下降。

據鋼鐵協會和分析師預計，由於建築活動放緩和半導體供應仍然緊張，限制了汽車行業的製造業和金屬需求，因此下半年中國的鋼鐵需求將降溫。

中國 7 月經濟活動總體放緩程度超過預期，因新一波疫情，為本已受洪災和全球需求放緩衝擊的經濟復甦之路，增添了新的風險。

中國鋼鐵期貨周一下跌，螺紋鋼在跌至 10 多日低點後領跌。上海期貨交易所最活躍的螺紋鋼合約下跌 2.8% 至每噸 5290 元人民幣 (816.67 美元)，為 8 月 4 日以來最低。