一連串監管嚇不跑外資 前7個月外資狂掃逾五千億人民幣中國債

近期中國政府一連串打壓網科、補教、遊戲等產業，導致外資撤出陸、港股市。不過資金仍停留在大中華市場，並轉向債市發展。根據債券通公司公布最新數據顯示，今年前 7 個月，境外機構持有的境內債券累計增加人民幣 5123 億元。

數據顯示截至 7 月底，外資持有中國銀行間市場債券達人民幣 3.77 兆元，刷新歷史紀錄；與 6 月底的規模相比，7 月外資加碼人民幣 234 億元，已連續 4 個月加碼。至於今年前 7 月，外資持有中國境內債券一共增加人民幣 5123 億元，超出去年同期的人民幣 4847 億元。

今年 7 月，外資加碼最多的債券類別是政府公債和政策性金融債，分別為人民幣 500 億元、人民幣 245 億元。截至 7 月底，外資持有的中國公債達人民幣 2.19 兆元，市佔率逾 10%。此外，持有政策性金融債超過人民幣 1 兆元，市佔率逾 5%。

業內人士指出，人民幣債券國際投資者以境外央行和主權基金為主，風格穩健，追求人民幣資產長期配置價值，投資穩定性比較高。這從其主要持有公債、政策性金融債以及銀行同業存單等高信用評等債券可見一斑。

同時外資也漸漸成為中國債券市場上一支不可忽視的力量，特別是對於部分債券類別而言。

