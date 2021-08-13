記憶體三巨頭落難 美光收黑 三星、海力士也下挫

摩根士丹利 (大摩) 以記憶體「寒冬將至」為由，調降美光 (MU-US) 和 SK 海力士的投資建議評等及目標價，美光周四 (12 日) 收盤暴跌、美國半導體類股走低，到了周五亞洲盤交易時段，SK 海力士、三星電子也雙雙挫跌。

美光周四在紐約市場重挫 6.4%，同業威騰電子 (WDC-US) 挫跌 6.5%，記憶體類股包括應用材料 (AMAT-US)、科林研發 (LRCX-US)、科磊 (KLAC-US) 至少跌 4%，費城半導體指數連續第六天收黑。

台灣時間周五約下午 1 點左右，海力士股價小跌 0.5%，三星電子挫跌 3.4%，南韓大盤 KOSPI 指數也欲振乏力，下跌 1.35%。

兩家公司股票今日開盤即走低，海力士跌幅一度超過 4.7%，最低跌抵每股 9.89 萬韓元，是去年 11 月 30 日以來首次跌破 10 萬韓元，三星電子最低跌到每股 7.41 萬韓元。兩家公司雙雙改寫今年盤中新低。

大摩對記憶體前景看法

全球記憶體市場前景雜音頻傳。大摩在 8 月 4 日的報告中，仍對三星和海力士抱持樂觀看法，但周四 (12 日) 卻徹底改變看法。

根據最新報告，大摩分析師 Joseph Moore 認為雖然記憶體價格仍在上揚，但隨著供給追上需求，產業周期為 2019 年首度從「中期」走向「晚期」，這種階段性轉變通常代表遠期報酬面臨挑戰。

大摩在報告中大砍美光目標價，從 105 美元調降至 75 美元，評級由「增持」(Overweight) 降為「中立」(equal weight)。大摩也大砍海力士目標價，從 15.6 萬韓元降為 8 萬韓元，評級從「增持」調降為「減持」(underweight)。

海力士和三星 8 月股價劇烈波動

海力士和三星進入 8 月後，股價走得艱辛。兩家公司第 2 季都交出優於市場預期的獲利佳績，並預期 DRAM 價格至少到第 4 季都能保持強勁。這曾使外資回心轉意，8 月 2 日到 4 日短短三個交易日，淨買入超過 1 兆韓元的三星股票，和今年 1 月到 7 月賣超 26 兆韓元的情況形成鮮明對比。

然而從 8 月 5 日算起的六個交易日，外資持續拋售三星和海力士股票，三星這段時間重挫 7.12%，海力士暴跌 16.9%，大摩最新報告更加重賣壓。

業界有不同看法

不過大摩的看法並非業界共識，三星證券 (Samsung Securities)、Rosenblatt Securities 都認為，記憶體市場的隱憂被誇大了。

三星證券周五說：「三星的 DRAM 庫存約五到六天，是史上最少，DRAM 價格可能只是短暫下跌，且跌幅將疲弱。」該券商說，伺服器 DRAM 價格持續上漲，並未和 PC 的 DRAM 價格同步。

Rosenblatt Securities 分析師 Hans Mosesmann 周四也表示，記憶體產業周期將延長且擴大，且從美光最近的配息來看，這是一種對前景有信心的訊號，畢竟配息不是隨隨便便的決定。