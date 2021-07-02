美光樂觀看記憶體吃緊到明年 股價卻浮現成本隱憂

記憶體大廠美光 (MU-US) 日前公布優於華爾街預期的第三季財報與第四季營收預測，也看好 DRAM 與 NAND 需求強勁，預計供應到明年底都相當吃緊，然而成本上升的擔憂卻揮之不去，連累周四股價下跌逾 5%。

美光周四股價下挫 5.73% 至每股 80.11 美元。Raymond James 分析師 Chris Caso 在一份報告中寫道：「投資人現在關心的問題不是目供需差距有多大，而是需求強勁持續到今、明兩年的可能性有多大。」

Caso 還指出，隨著記憶體需求不斷成長，記憶體容量也不斷增加。他認為，未來美光獲利將大幅成長，推估 2021 年 8 月會計年度的每股盈餘為 5.94 美元、2022 年會計年度的每股獲利為 12.14 美元，高於先前預測的 10.89 美元。

Caso 將美光評等上調至「強力買入」（strong buy），目標價為 120 美元。

另一方面，Summit Insights Group 分析師 Kingai Chan 將該股評等從買入下調至持有，原因是預估今年下半年供需有望回復平衡。

Chan 在報告中寫道：「在我們認為 DRAM 和 NAND 合約價格在 8 月還會繼續攀升時，其實已經接近近期價格高點了。」他還補充說，目前已可見一些電腦與智慧型手機供應鏈存增加的初期跡象。

美光業務長 Sumit Sadana 表示，公司計畫增加對高階晶片生產技術極紫外光（EUV）的投資，預計 2022 會計年度 8 月的資本支出將占收入比例約 30%，高於先前預測的低於 30%。Sadana 也說在 2024 會計年度前不會批量生產。

另外美光也打算在明年大舉推出兩項關鍵技術節省成本，但其中一些成本將售產品組合轉變帶來的成本而抵銷，雖然平均價格更高，但利潤也更優。

巴克萊銀行分析師 Tom O 'Malley 重申該公司股票「增持」評等，並將目標價訂在每股 110 美元。

O 'Malley 在報告中寫道：「美光問題在於，明年的節省成本計畫似乎有限，再加上成長有限，定價將成為今後抵消成本不斷上漲的唯一手段。」他補充說，即便美光稱 DRAM 與 NAND 的強勁需求會持續到明年，投資人還是會等股價回檔時進場。

摩根大通的晶片分析師 Harlan Sur 認為該公司股票將繼續上漲，並重申「增持」評等與 140 美元的目標價。他指出，雖然美光遇到意外的成本阻力，但這也與該公司將產品平均售價提高有關，對毛利率有利。