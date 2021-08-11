〈美股盤前要聞〉關鍵CPI數據稍晚發布 主要期指盤前小幅波動

美國稍晚將公布最新通膨數據，投資者將從中探索聯準會縮減購債的線索，數據公布前周三 (11 日) 主要期指變動不大，道瓊期貨上漲 23 點，標普 500 期貨小幅走低、那斯達克 100 期貨跌約 0.3%。

1. 美國參議院通過 3.5 兆美元預算草案藍圖

周二 (10 日) 通過逾 1 兆美元兩黨基建案後，美國參議院周三 (11 日) 再以 1 票之差，通過 3.5 兆美元的預算框架。

歷經 14 小時的馬拉松會議後，美國參院以 50 票同意、49 票反對，通過 3.5 兆美元的預算支出藍圖，該法案將為氣候政策、有薪假、兒童照護、教育和醫療保健等社會福利方面提供支出，作為 1 兆美元基建法案的補強措施。

通過預算決議代表民主黨成功邁向使用「預算協調程序」(budget reconciliation process) 的第一步，即民主黨可在沒有共和黨人支持下，以簡單多數決方式通過立法。

2. 經濟學家：物價飆升現象將達高峰

隨著近期通膨逐步走高，美國周三 (11 日) 即將公布的 7 月消費者物價指數 ( CPI) 已成為市場焦點，經濟學家預計 7 月通膨將是疫情爆發以來最熱狀態，表明消費者物價飆漲狀況已達到高峰。

道瓊社 (DowJones) 訪調的經濟學家預估， 7 月 CPI 年增率達 5.3%。6 月 CPI 年增率為 5.4%，當時創下 2008 年 8 月以來的最大單月增幅。經濟學家也預計，7 月不包括能源和食品的核心 CPI 較 6 月上漲 0.4%。

穆迪首席經濟學家 Mark Zandi 表示 7 月物價將維持上漲趨勢，預計機票、住宿價格將繼續上揚，但漲幅較慢。若實際通膨高於預期可能不利於股市，並推高債券殖利率。

3. 晶片交付時間超過 20 周 供應短缺沒有緩解跡象

根據 Susquehanna Financial Group 研究顯示，7 月份晶片交貨周期 (從訂購到交貨的時間) 延長到了 20.2 周，顯示晶片荒並無趨緩的跡象。

美國商務部長雷蒙多 7 月中旬表示，已開始看到全球晶片短缺問題有所緩解，晶片製造商也承諾生產更多車用晶片，但最新數據卻道出更真實的情況。

Susquehanna Financial Group 研究顯示，7 月份晶片交貨周期在 7 月份達 20.2 周，較 6 月份增加逾 8 天，這是該公司 2017 年開始追蹤相關數據以來的最長交期。

4. 白宮呼籲 OPEC 增產石油 油價下挫

在白宮呼籲 OPEC 及其盟友增加石油產量，以支持全球從疫情後的復甦，油價周三 (11 日) 下跌。

WTI 原油期貨下跌超過 1%，至每桶 67.44 美元左右。歐洲基準布蘭特原油也下跌超過 1%，至每桶 69.85 美元左右。過去幾周，原油期貨交易價格均高於每桶 70 美元。

OPEC 在 7 月同意每天增加 40 萬桶的產量，但這將使產量遠低於疫情前的水準。白宮表示，7 月份的協議「根本不夠」。

5. 英特爾發 50 億美元公司債試水溫

歷經 7 奈米製程良率問題、AMD 強勢襲來的顛簸一年後，英特爾 (INTC-US) 周二 (10 日) 再度重回投資級公司債市場試水溫，將分 5 部分發行 50 億美元公司債，以推動未來奪回半導體龍頭大計。

由於 7 奈米製程良率問題使量產時程一延再延，再加上技術創新「擠牙膏」的速度，使得英特爾許多領域遭到其他競爭者侵門踏戶，去年更痛失蘋果處理器大單。蘋果已宣布將自行研發處理器晶片，並交由台積電代工。

為推動計畫進行，英特爾周二宣布發行總計 50 億美元的投資級 (A1/A+) 公司債，依債券期間不同，票面利率與國庫券利差介於 75 到 145 個基點。