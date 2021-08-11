美科技行情改走輪動風 美股ETF多元題材可掌握一籃子投資

近期美國各大公司陸續發布財報，九成以上科技企業獲利優於預期，上周美國主要科技指數攀紛紛創新高，反倒龍頭科技股表現顯得未如人意。永豐投信表示，美國科技股進入輪動行情，建議透過美股 ETF 的多元題材特性掌握一籃子投資。

目前有 11 檔美股 ETF 在台股掛牌，包括永豐美國科技 (00886-TW)、國泰北美科技 (00770-TW)、富邦 NASDAQ(00662-TW)、永豐美國 500 大 (00858-TW)、統一 FANG+(00757-TW)、國泰費城半導體 (00830-TW) 等。

永豐投信指出，半導體、那斯達克，與創新科技指數 NYSE 美國科技突破指數後，近日走勢各異，美國科技股表現邁向新階段，大型龍科技股不再一枝獨秀，更多創新科技標的輪番上場，選擇多元分散式的投資標的，更有機會參與美國科技輪動行情。

8 月份包括 Facebook、蘋果、亞馬遜、微軟、Google 母公司 Alphabet 等科技大廠相繼公布營收及財測資訊，其中，僅亞馬遜的營收和財測不如預期，其餘科技大廠的數據皆表現亮眼，更值得留意的還有，拜登政府校園重啟、美國秋季學生大規模返校在即，帶動的消費支出規模呈現大幅成長態勢，根據 Statista 統計，2021 年的返校支出規模將由去年的 339 億美元，預估進一步擴張至 371 億美元。

永豐投信分析，科技支出仍佔返校消費的主要支出項目，特別是目前疫情變化仍有疑慮，Delta 變種病毒在美國伺機竄起，預備線上與遠端教學需求，將使得 5G 數位與雲端配備、軟體與雲端服務等需求不墜，搭配第三、第四季消費旺季成長題材，美國科技股投資價值仍值得留意。

永豐投信表示，美科技股邁向新階段輪動行情，因應大型科技股股價震盪，ETF 投資組合更多元、更分散，具備緩衝性，以永豐美國科技 ETF 為例，除了鎖定美國尖端科技標的 FAAMG 之外，也涵蓋雲端運算、5G 概念等多元題材，建議投資人面對科技股價持續攀高，除了採取逢回加碼，也可採取定期定額或定期定股方式，以長期存股策略投資美國科技型 ETF，掌握美國科技長波段成長行情。