〈美股早盤〉美7月通膨數據溫和 道瓊標普開盤再登新高

在公布較預期更溫和的通膨數據後，美股週三 (11 日) 開盤走高。截稿前，道瓊工業指數漲逾百點或 0.5％，標普 500 指數漲 0.3％，開盤同登歷史新高，那斯達克綜合指數漲 0.1%，費半漲 0.2%。

美國參議院週二 (10 日) 通過規模逾 1 兆美元的兩黨基建法案，一如市場預期，將道瓊指數和標普 500 指數推至歷史新高。

此外，在歷經 14 小時會議後，美國參院週三稍早也通過 3.5 兆美元的預算支出藍圖，草案涵蓋醫療保健、氣候政策、兒童照護與教育等領域，為美國總統拜登的廣泛經濟議程鋪路。

經濟數據面，美國 7 月消費者物價指數 (CPI) 月增 0.5%，年增 5.4%，排除食品、能源等波動因素的核心 CPI 月增 0.3%，年增 4.3%，大致符合市場預期，增速已稍緩，但仍處於多年高位。

數據公布後，10 年期美債殖利率小漲至 1.346％。

里奇蒙聯邦儲備銀行總裁巴爾金 (Thomas Barkin) 受訪表示，通膨似乎已經觸頂，且可能在未來幾個月的時間復原，但具體恢復時間與速度仍不確定，考慮到供應鏈問題和美中緊張局勢，一些動態因素可能使物價上漲延續時間拖得更長。

在白宮呼籲 OPEC + 擴大增產，以支持經濟復甦後，油價週三下滑，截稿前，布蘭特原油期貨跌 1.4％，至 67.35 美元，WTI 期貨跌 1.3％，至 69.69 美元。

截至台北時間週三 (11 日)21 時許：

道瓊工業指數上漲 168.18 點或 0.48%，暫報 35432.85 點

那斯達克綜合指數上漲 17.63 點或 0.12%，暫報 14804.96 點

標普 500 指數上漲 11.83 或 0.27%，暫報 4448.58 點

費半上漲 7.43 點或 0.21%，暫報 3366.24 點

台積電 ADR 上漲 0.21% 至每股 116.60 美元

十年期美債殖利率上漲至 1.346%

紐約輕原油下跌 1.38％ 至每桶 67.35 美元

布蘭特原油下跌 1.33% 至每桶 69.69 美元

黃金上漲 0.77% 至每盎司 1745.00 美元

美元指數下跌 0.09% 至 93.97

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

溫娣漢堡 (WEN-US) 早盤上漲 3.31％，至 22.76 美元。

隨著防疫措施放寬，越來越多人再度外出用餐，美國連鎖速食店溫娣漢堡 (Wendy’s) 週三公布第 2 季銷售額年增 23%，至 4.93 億美元，調整後 EPS 報 27 美分，較去年大幅增長且優於預期。

西南航空 (LUV-US) 早盤下跌 2.07％，至 50.07 美元。

西南航空週三警告，因 Delta 變種病毒導致航班取消數增加，第 3 季營業收入估較 2019 年下滑 15%-20%，較先前發布展望減少 3 至 4 個百分點，且 Delta 病毒對 8 月和 9 月的業績衝擊，將使該公司難以在第 3 季獲利。

FuboTV(FUBO-US) 早盤上漲 13.94％，至 32.69 美元。

FuboTV 公布第 2 季營收報 1.31 億美元，幾乎較去年同期增長 2 倍，訂閱戶數也翻倍成長，至 68.17 億，雖然虧損幅度大於預期，該公司仍給出樂觀財測，看好全年營收翻倍續揚。

今日關鍵經濟數據：

美國 7 月 CPI 年增率報 5.4％，預期 5.3%，前值 5.4%

美國 7 月 CPI 月增率報 0.5％，預期 0.5%，前值 0.9%

美國 7 月核心 CPI 年增率報 4.3％，預期 4.3%，前值 4.5%

美國 7 月核心 CPI 月增率報 0.3％，預期 0.4%，前值 0.9%

綠：美國核心 CPI 月增率，藍：美國核心 CPI 年增率 (圖：Zerohedge)

台北時間 22:30 將公布上週 EIA 原油庫存增減數，前值 362.7 萬桶

華爾街分析：

Payne Capital Management 資深財富顧問 Courtney Dominguez 認為，兩黨基建法案代表著對經濟的額外支出，如同去年的刺激措施幫助美國經濟一般，如今有更多錢可能流入經濟，幫助企業度過低潮時期，整體來說，美國經濟基礎穩固，而基建法案將帶來額外好處。

Homrich Berg 首席投資長 Stephanie Lang 表示，上週五發布強勁非農後，10 年期美債殖利率立即走升，為金融股帶來提振，展望未來，這種強勁趨勢將會持續，且有助於提高金融股的淨利差 (Net Interest Margins,NIM)。

Principal Global Investors 首席策略師 Seema Shah 稱，CPI 數據應有助於緩解投資人對於 Fed 對通膨態度過於自在的擔憂，觀察數據細節可發現，經濟重啟和供應鏈問題所導致的物價上揚已有所緩解，初步跡象顯示通膨可能已經觸頂。