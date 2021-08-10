〈美股盤前要聞〉聯準會官員鷹派談話未發酵 主要指數變動不大

在當天沒有重要數據將發布之下，市場主要聚焦新冠疫情最新發展，聯準會多位官員轉鷹的談話並未發酵。周二 (10 日) 盤前主要期指漲跌互見，道瓊期貨小跌 25 點，標普 500 期貨徘徊在平盤附近、那斯達克 100 期貨微漲。

1. 債市猜測聯準會官員只是口頭轉鷹 維持升息預期不變

近幾天聯準會官員講話論調轉鷹，但債券市場並沒有完全買帳。

多名官員本月先後談到可能比預期更早撤出刺激措施，但歐洲美元期貨交易員卻繼續押注聯準會最早 2023 年開始升息 25 個基點。

對部分華爾街人士而言，短端定價偏鴿派帶來了機會。歐洲美元期權顯示，不斷出現對聯準會 2023 和 2024 年將更激進加息的押注。摩根士丹利堅持押注歐洲美元趨陡，若市場定價開始顯示更高的升息溢價，這一交易將會受益。

這一切可能在 8 月底的傑克遜霍爾研討會上達到頂峰，屆時交易員將尋找關於聯準會減碼計畫及後續升息路徑的更多細節。

2. 參議院基建案即將過關 民主黨再提十年 3.5 兆美元預算

美國參議院兩黨小組提出的基礎建設法案，最終投票結果可能最快周一、最晚不遲於周二就會出爐，外界預料幾乎篤定過關，不過議員已經把目光轉向更長遠未來，周一 (9 日) 提出 3.5 兆美元預算架構，以 10 年時間實現總統拜登的願景。

基建計畫資金主要用在傳統的道路、橋樑、隧道、公共水運輸和電力等項目。民主黨參議員提出的 3.5 兆美元預算則聚焦「人文基建」，包括拜登多項優先施政項目，財源可能是課徵富人稅和提高企業稅。

周一公布的預算框架包括幾個大項目、不具約束力的預估金額，將在未來幾個月磋商細節。參議院多數黨領袖舒默 (Chuck Schumer) 在致參院委員會的信中表示，9 月 15 日之前可以提交有關調解程序的立法草案。

3. 蘋果布局 Apple Car 傳與南韓多家零組件商談合作

據南韓媒體韓國時報（The Korea Times）周一報導，蘋果 (AAPL-US) 正在與多家南韓動車公司進行合作洽談，作為電動車外包策略的一部份。知情人士表示，韓國電動車電池等零組件企業也將受惠蘋果的策略。

知情人士說：「蘋果已和 LG、SK、韓華集團（Hanwha）進行洽談，但目前還處於初期階段。」也表示若蘋果沒跟南韓廠商合作，就無法完成其電動車計畫。

報導指出，蘋果與 SK 集團旗下電池供應商 SK Innovation 已有更深入的會談。此外蘋果也與 LG 電子、汽車零組件製造商麥格納國際（Magna International）進行會談。

4. 莫德納狂飆 FDA 前局長：這是美國最後一波新冠疫情

Delta 變種病毒肆虐、中國疫情復燃，美國新增確診、住院率大增之際，美國食品藥品監督管理局 (FDA) 前局長 Scott Gottlieb 卻表示，這可能是美國最後一波新冠疫情。

美國白宮首席防疫顧問福奇 (Anthony Fauci) 呼籲應盡早替免疫力低的人盡快施打第 3 劑加強劑疫苗，以讓低免疫力民眾獲得充分保護。

隨著疫苗需求持續擴增，週一疫苗股大漲，莫德納 (MRNA-US) 暴漲 17.10% 至每股 484.47 美元，登上歷史新高，市值升至 1945 億美元並已超越默克。BioNTech (BNTX-US) 同步大漲 14.97% 至每股 447.23 美元，創歷史新高。

5. 高盛：美國失業率明年將減至 3.5% 寫 50 年來最佳成績

美國勞工部上周公布的就業數據優於預期，高盛認為，美國勞動力市場成長的動能將持續到 2022 年。

以 Jan Hatzius 為首的高盛經濟學家，周一 (9 日) 將今年底美國的失業率預測下修至 4.1%，並且認為明年可以來到 3.5%，這將代表美股就業由疫情下復甦，失業率降至 50 年以來最低。

高盛認為，2022 年的就業水準將使經濟實現充分就業。

Hatzius 指出，今年剩下時間裡，就業將進一步穩步增長，其中一個原因是勞動力需求仍然非常強勁。隨著經濟再次重啟、聯邦失業救濟金的到期，以及學校復課，就業機會將有更大的成長空間。