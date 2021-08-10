美銀：美股企業Q2財報提及「通膨」次數暴增900%

美國企業又一次繳出亮麗財報，並推升美股指數處於歷史新高。不過美國銀行指出，標普 500 指數的公司目前愈來愈擔心通膨的潛在衝擊。

美國銀行在周一 (9 日) 的報告中說，標普 500 指數成分股公司在第 2 季財報會議上，對通膨的討論創下歷史新高。與去年同期相比，「通膨」被提及次數增長 900%，增幅與上季接近。

標普成分股公司 (不含金融業)Q2 淨利潤率創下 13.1% 的歷史新高，成為 1978 年以，利潤率最好的總體環境之一。

美銀美國股票和量化策略主管 Savita Subramanian 表示，原本良好的通膨環境，已經轉變為糟糕的通膨環境，許多企業稱通膨成本正在加速，尤其是在薪資部分。她指出，為了反映這種通膨風險，第 3 季整體利潤率預期已降至 12.6%，第 4 季降至 12.5%。

美銀指出，第 2 季與勞動力相關的通膨，提及次數增加 117%，相較之下，第 1 季的增幅為 12%，說明薪資壓力正進一步增加。

同時，第 2 季提及供應鏈通膨的公司也同比增長了一倍多，相較之下，第 1 季在此的增幅為 17%。

大多數有關通膨的提及主要來自原材料和大宗商品行，而勞動力通膨的提及集中在標普 500 指數中兩個勞動密集度最高的行業—非必需消費品和工業類。

美銀表示，對於市場的另一個警示點是，企業情緒得分已從上季創下的歷史高位回落，這可能表明情緒達到頂峰，因為企業面臨對通膨的擔憂，而 Delta 變種病毒導致 COVID-19 疫情感染率上升。