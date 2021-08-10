6月受僱員工數月減9.3萬人 同期最大減幅

主計總處今 (10) 日公布 6 月底工業及服務業全體受僱員工人數共 802 萬 4000 人，較上月續減 9 萬 3000 人或 1.14%，創同期最大減幅，以住宿及餐飲業減少 3 萬人最多，反映疫情對內需的衝擊。

主計總處指出，6 月底全體受僱員工人數中，住宿及餐飲業減少 3 萬人，藝術、娛樂及休閒服務業減少 1 萬 7000 人，批發及零售業減少 1 萬 1000 人；若比起去年同期，減少 4 萬 3000 人或 0.53%。

6 月因辭職、解僱、全月無薪休假、退休等原因而退出人數達 23 萬 4000 人，月增 2 萬 1000 人，其中，住宿及餐飲業、藝術娛樂及休閒服務業均增加 1 萬人較多，各行業進退人數相抵後，受僱員工淨減少 9 萬 3000 人。

不過，主計總處認為，此受疫情的短期因素影響，預估員工受僱狀況 7 月後有望逐步回穩。

若就上半年來看，全體受僱員工人數平均為 813 萬 2000 人，年增 3 萬 1000 人或 0.39%，其中，工業部門增加 0.31%，服務業部門增 0.45%；各行業中，醫療保健及社會工作服務業年增 1 萬 5000 人，批發及零售業、製造業分別增加 7000 人、6000 人。

另外，6 月全體受僱員工經常性薪資平均為 42625 元，月減 0.50%，年增 0.94%，非經常性薪資 8663 元，月減 4.48%，年增 5.89%，併計後總薪資為 51288 元，月減 1.19%，年增 1.75%。

就行業別觀察，受全月疫情持續維持三級警戒影響，藝術娛樂及休閒服務業、住宿及餐飲業、其他服務業經常性薪資分別月減 8.57%、4.47%、3.09% 較多。

而部分工時員工因受疫情影響，工作時數減少，6 月經常性薪資平均為 18051 元，加計獎金和加班費後，總薪資平均為 18806 元，月減 2.99%，年減 5.45%。

從上半年來看，全體受僱員工經常性薪資平均為 42968 元，年增 1.90%，總薪資增 2.99%，剔除物價因素後，實質經常性薪資年增 0.42%，實質總薪資年增 1.50%。