小雞上工調查 暑期兼職平均時薪近210元 創同期新高

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-06-16 12:13

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暑期兼職平均時薪近 210 元，創歷年同期新高。(圖：小雞上工提供)

小雞上工觀察，因應電商出貨需求激增，倉儲類打工職缺從 6 月起成長達 1.4 倍，是成長幅度最高的兼職類別，平均時薪達 217 元，明顯高於餐飲和門市類型約 198 元。

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不過，小雞上工也提到，暑期雖為打工徵才高峰，但「找人容易，找對人難」已成為多數雇主的共同挑戰，因此，多達 83% 的雇主在招募時，會優先參考求職者於 APP 上的歷史評價，作為關鍵錄取依據。

而進一步分析，擁有四星以上評價的「高分人才」，其面試錄取成功率較一般求職者高出 30%；若再加上平台授予的「高等級徽章」，錄取成功率甚至可提升至一般求職者的 1 倍。

此外，小雞上工指出，疫情後兼職參與人數顯著成長，而職缺供給未同步擴張，導致職缺競爭激烈程度自 2022 年以來上升近 50%，預料今年暑假更將白熱化，因此，尚未建立評價，或有負面紀錄的求職者恐更難獲得企業青睞。