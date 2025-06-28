人工智慧失業危機臨近！Anthropic啟動AI經濟未來計畫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-06-28 16:50

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為因應生成式人工智慧（AI）對全球勞動市場可能帶來的劇烈衝擊，AI 新創公司 Anthropic 於週五（28 日）正式啟動「經濟未來計畫」（Economic Futures Program），旨在支持針對 AI 導致的失業、就業轉型與經濟影響的實證研究，並推動具體政策對策。

Anthropic啟動AI經濟未來計畫。(圖：Shutterstock)

此項計畫延續自 Anthropic 於二月推出的「AI 經濟指數」，該指數以開源的匿名數據分析 AI 對勞動市場與整體經濟的影響。相較於其他 AI 企業將資料封鎖於內部，Anthropic 選擇開放共享，促進全球研究合作。

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該計畫將聚焦於三大核心方向，包括：

為研究 AI 對勞動力、生產力和價值創造影響的研究人員提供資助；

創建論壇，以製定和評估政策提案，為應對 AI 的經濟影響做好準備；

以及建立數據集，以追蹤 AI 的經濟使用情況和影響。

Anthropic 正在啟動該項目，並推出一些行動項目。目前，該公司已開放高達 5 萬美元的快速資助申請，用於「AI 經濟影響的實證研究」，以及為 Anthropic 秋季在華盛頓特區和歐洲舉辦的研討會提交基於證據的政策提案。

此外，Anthropic 也正在尋求與獨立研究機構建立合作夥伴關係，並將為合作夥伴提供 Claude API 學分和其他資源以支持研究。

Anthropic 政策主管 Sarah Heck 表示，就就資助計畫而言，Anthropic 正在尋找能夠在短時間內提供高品質數據的個人、學者或團隊。他說：「這些研究不必經過傳統的同行審查。」

Anthropic 也鼓勵政策提案涵蓋更廣泛層面，如勞動流程重組、新職位出現、技能價值變動，甚至企業如何重新定義「價值創造」及其對國家財政政策的潛在影響。