7月減薪逾2成、中高齡再就業者 可申請1萬元生活補貼

勞動部今 (11) 日宣布紓困再加碼，擴大全時及部分工時受僱勞工生活補貼對象，除了新增中高齡再就業者外，7 月薪資受疫情影響減損逾 20% 的勞工，也可申請 1 萬元補助，期限自 8 月底延長至 9 月 30 日止。

勞動部修正發布受疫情影響的受僱勞工生活補貼計畫，擴大全時及部分工時適用對象，將「依法不得參加就業保險的中高齡再就業者」，以及「7 月薪資受影響的全時受僱勞工」納入補貼。

勞動部表示，符合資格者將發放 1 萬元生活補貼，為提供更寬裕的請領期間，申請期限延長至今年 9 月 30 日止。

勞動部說明，所謂「依法不得參加就業保險之中高齡再就業者」，是指超過 65 歲者，或已領過勞工保險老年給付、其他社會保險養老給付者，繼續受僱工作，因依法不得參加就業保險而無法請領補貼。

勞動部指出，這些具有經濟需求而勉力工作維持生活的中高齡者，也可能受疫情影響，導致薪資減少，因此修正計畫予以補貼，但仍須有 4 月 30 日 (全時勞工)、4 月任 1 日 (部分工時勞工) 受僱參加勞工保險或單獨參加職業災害保險的紀錄。

至於其他資格條件，包括月投保薪資仍維持在 24000 元 (含) 以上至 34800 元 (含) 以下 (全時勞工)、23100 元 (含) 以下 (部分工時勞工)，以及原有的排除條件，仍然不變。

勞動部補充說明，由於疫情指揮中心多次延長全國三級警戒期間，直至 7 月 27 日降至二級，部分勞工 7 月薪資受疫情影響而減少，因此，除原 5 月或 6 月全月薪資較 4 月受僱於同一雇主的薪資，減少達 20% 以上者外，擴大將 7 月薪資較 4 月受僱於同一雇主的薪資，減少達 20% 以上者納入補貼對象。

不過，考量就業保險 7 月份資料仍在納整中，勞動部將於 8 月 23 日上午 10 點開放申請。