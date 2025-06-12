鉅亨網編輯林羿君 2025-06-12 11:00

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美科技業今年將有7.5萬人失業 AI投資反成「就業殺手」 。(圖:shutterstock)

2025 年，科技業將出現大批人才流失。根據 Challenger, Gray & Christmas 上週發布的報告，截至 5 月底，美國科技業已宣布將在 2025 年裁員近 75,000 人，而 2024 年同期的裁員人數約為 55,000 人。

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僅在過去兩個月內，就傳出微軟 (MSFT-US) 計劃裁減其全球員工總數的 3%，即約 7,000 個工作崗位；亞馬遜 (AMZN-US) 則在其設備和服務部門裁減了約 100 個工作崗位。英特爾 (INTC-US) 計劃今年大幅裁員 20%，這家陷入困境的晶片製造商正試圖扭轉業務局面。

分析師警告稱，儘管微軟和 Google 母公司 Alphabet 等軟體和雲端運算巨頭，可能比許多其他直接受影響的公司更有能力抵禦關稅引發的不確定性，但面對快速變化的貿易政策，對經濟的擔憂仍可能抑制需求。

另一個影響因素是微軟、Alphabet 等公司宣布的大規模人工智慧基礎建設投資。D.A. Davidson 分析師 Gil Luria 認為，這些支出加重了利潤率的壓力，導致企業「要嘛維持較低的人才招募水準，要嘛在某些情況下甚至進一步裁員」。