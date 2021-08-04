〈陸港盤後〉政策推運動產業 市場恐慌情緒稍緩 上證收高0.9%

周三 (4 日)A 股三大指數開低走高，不過在中國國務院推出刺激全民運動政策的利多下，體育概念股全數漲停，再加上鋰電、太陽能、汽車、半導體等類股紛紛止跌回穩，促使在開盤不久 A 股三大指數便由黑翻紅。

中國官媒重新上架昨 (3) 日重批遊戲產業的文章，內容刪去激烈的字句，口氣改為溫和，市場猜測短期中國政府還是先讓產業自律為主。

市場投資氣氛回溫，外資持續回流，連六買。而滬深兩市成交金額保持在兆元水準，達人民幣 1.29 兆元，日減 9%。

港股方面，受到 A 股開盤下挫，以及市場仍停留在昨日遊戲類股重挫的陰影下，恒指開低後一度測試 26000 點的支撐。隨後騰訊 (700-HK) 出現低接買盤，拉抬指數止跌回穩，市場對於騰訊自律的管制未成年玩手遊的時間給予正面評價，此舉可望避免官方推出更嚴厲的監管政策。

同時運動概念股成為港股今日最大亮點，因為中國國務院欲建立國民良好的健康生活，推出政策扶持運動產業，安踏 (2020-HK) 大漲 4%、李寧 (2331-HK) 勁揚 5%、特步國際 (1368-HK) 狂飆 11%。

科技類股止跌回穩，在騰訊反彈的推升下，恒科指出現難得一見的大漲行情，直奔 7000 點關卡。

資料來源: 鉅亨網

截至收盤，上證綜指上漲 0.85%，報 3477.22 點；科創 50 指數勁揚 2.67%，報 1605.89 點；深證成指上揚 1.72%，報 14990.11 點；創業板指收高 2.47%，報 3563.13 點。

恒生指數上漲 0.88%，報 26426.55 點、恒生科技指數勁揚 2.43%，報 6859.40 點。

北向資金進出方面，周三北向資金買超人民幣 55.46 億元，其中滬股通買超人民幣 17.44 億元，深股通買超人民幣 38.01 億元。

法人觀點

東吳證券認為，從大方向來看，短線跌深反彈的族群不宜追高，應等回檔後再分批加碼較為適當。而科技成長類股做為政府政策支持的核心，未來仍有表現空間，不過是否具投資價值還是要看公司在產業內是不是具備較強的進口替代潛力。

