中國官媒：港股估值低 佈局時機到

周二 (3 日) 中國官媒新華社旗下的中證報對港股信心喊話，認為港股估值已經處於相對低，而下半年港股掛牌企業業績將超出預期，佈局港股的時機已到。中國官媒罕見針對港股發聲，對於南下資金動向以及港股後勢發展值得關注。

中證報表示港股市場在 8 月的第一個交易日就出現紅盤，恒指成功站回 26000 點關卡。在剛過去的 7 月，港股市場出現大幅調整，南向資金 7 月累計賣超 635 億港元。

之前拖累港股下跌的網科股、教育股周一 (2 日) 走勢穩健。有分析指稱，之前令港股市場感到擔憂的部分利空因素可能已被市場消化。

隨著港股交易情緒的升溫，南向資金賣超幅度也有所減緩。8 月 2 日收盤，南向資金賣超 8.69 億港元，而在之前三個交易日，南向資金分別賣超 15.95 億港元 (7 月 30 日)、46.18 億港元 (7 月 29 日)，及 133.43 億港元 (7 月 28 日)。

(圖片: AFP)

中金公司指稱港股在大幅回檔後，估值已從原來相對偏高位置回到歷史均值之下，處於相對低檔。從類股來看，食品零售、消費服務和媒體娛樂等類股估值已經降至 2006 年均值之下，部分產業如房地產、能源、銀行和保險更是處於歷史區間底部。

中金公司表示，恒生科技指數目前 0.77 倍的 PEG 指標 (本益比相對獲利成長比率) 明顯低於中國創業板和美國那斯達克的 1.54 倍、1.82 倍。

中金公司提到，海外資金近期沒有出現市場所擔憂的大幅流出現象。儘管港股面臨一些不確定因素的紛擾，但短線來看，如果政策和市場情緒風向轉佳，可能都會推動股市回穩反彈。

光大證券則預估，下半年經濟成長有機會超出預期，並且帶動企業業績的大幅上揚。預計 2021 年和 2022 年港股 (非金融企業) 獲利成長分別為 46%、17%。

