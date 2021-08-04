7月財新中國服務業PMI大升至54.9 優於預期

周三 (4 日) 財新公布 7 月份中國服務業 PMI 54.9，預期 50.5，前期 50.3。7 月份財新綜合 PMI 53.1，前期 50.6。財新指出服務業供需擴張加速，帶動 7 月中國綜合 PMI 回升至 53.1。

資料來源: 財新

不過這次調查時間處於廣東、江蘇兩次疫情之間，財新專家表示，近期多地疫情再度惡化對 8 月服務業 PMI 有負面影響。

7 月財新服務業 PMI 達 54.9，較 6 月的 14 個月低點大幅上升 4.6 個百分點，顯示暑期來臨及珠三角疫情結束後服務業快速反彈。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7 月製造業和服務業保持擴張，供需整體仍朝良性發展，就業市場穩定。製造業和服務業成本端和銷售端價格指數均位於擴張區間，而原物料價格居高不下，通脹壓力仍然偏高。

7 月服務業供給和需求連續 15 個月保持擴張。7 月服務業生產指數和新訂單數均較 6 月明顯提高。被調查企業表示，7 月中國疫情得到控制，市況轉強，顧客數量和需求得到提振，產出也同步增長。但相較於強勁的內需，7 月服務業新出口訂單增長陷入停滯，顯示海外市場受到疫情影響相對疲弱。

6 月一度跌落至衰退區間的服務業就業指數，7 月重回榮枯線以上，但擴張幅度有限。根據反映，企業逐漸增加勞動力以因應市場需求上升，不過也有部分企業為控制成本而減少勞工召募規模。由於新訂單增加而企業人手仍不足，7 月積壓工作量略有上升。

7 月服務業投入價格指數和銷售價格指數再次大幅上升，通膨壓力再起。服務業購進價格指數在 6 月一度下降，7 月明顯回升，超過臨界值約 5 個百分點。受訪企業普遍表示，近期勞動成本、燃料費用和原物料價格皆有上揚。投入品成本上漲的壓力傳導至銷售端，7 月銷售價格指數同樣攀升，未能延續 6 月的下降態勢。

服務業市場情緒保持樂觀，服務業經營預期指數較 6 月略有回升，但仍低於長期均值。業界普遍期望疫情結束後需求得以進一步釋放，此外新產品發布和產能提升等因素，也提振市場預期。

