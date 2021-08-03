基期升高、需求減緩 中國鋼鐵業下半年成長趨緩

中國鋼鐵工業協會公布上半年鋼鐵產業營運情況，數據顯示上半年在經濟穩定復甦的環境下，鋼鐵產業呈現出產量、銷售兩旺、效益提升的局面。不過在中國各主要用鋼產業普遍存在消費提早透支、基期逐漸升高的影響下，下半年鋼鐵業景氣成長速度將減緩，鋼材需求將減弱。

中國鋼鐵工業協會指出根據估算，1 月～6 月粗鋼消費量為 5.37 億噸，年增 10.3%，漲幅較 1 月～5 月下滑 3.3 個百分點。從庫存情況來看，上半年的鋼材庫存在 3 月上旬達到高點後基本處於下降趨勢，5 月份、6 月份下降速度減緩，近期則有所回升。

從鋼鐵企業獲利空間來看，中國鋼鐵工業協會分析，鋼材市場價格經歷 5 月的大起大落後，6 月份、7 月份則呈現狹幅波動，如果未來供需相對平衡，鋼價可望穩定在目前的價位區間。

(圖片: AFP)

不過鐵礦砂價格仍繼續升高，燃料價格也普遍上漲，將使鋼鐵業成本上升，獲利空間將受到擠壓。

對於如何穩定鋼材價格，中國財政部專家表示，下游鋼材的供需平衡以及價格的穩定將逐步向上游原物料傳導，預計原物料價格在今年下半年會逐步下滑。

而中國銀行指出，目前鐵礦砂的價格高點已過，下半年鐵礦砂價格再持續上漲的動力有限，有機會從高點下滑，主要因為第三季中國的鋼鐵產量成長將減緩，甚至不排除年率轉負的可能性，這是受到鋼材下游的需求減弱，及鋼鐵業環保限產等因素影響。