無懼政策干預 9檔陸股基金逆風繳出正報酬

中國政策干預拖累陸股表現，但仍有基金逆風翻揚，根據統計，投信發行的 37 檔大中華基金中，有 9 檔基金 7 月仍繳出正報酬績效，進一步單看中國基金則有 5 檔基金替投資人賺錢，包括保德信中國中小、台中銀 TAROBO 機器人量化中國、新光中國成長、元大新中國、國泰中國新興戰略基金，7 月績效自 0.47% 至 11.98% 不等。

7 月中國股市在政策干預之下遇到逆風，滬深 300 指數單月大跌 7.9%，MSCI 中國指數更是重挫 14.09%，保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，官方加強監管，恐慌氣氛讓陸股 7 月表現不佳，滬深 300 指數反覆測試過去四個多月所形成的底部區，在近期政府透露出對教育機構及消費科技平台監管後，正式宣告跌破年線，自 2 月高點以來已下跌逾 1200 點。

許智洋指出，中國不斷透過反壟斷法或是政策新規，但預期中國監管重點在金融穩定、反壟斷、資訊安全，甚至在社會公平等的面向仍未見趨緩跡象，但也因為當局中央集權力道趨勢，預期海外企業回陸上市將成為既定趨勢，資金回流加上中國下半年貨幣政策可望鬆綁，預料將有利 A 股表現。

許智洋表示，A 股較偏重於內需產業，短期的恐慌賣壓氣氛確實會導致股價波動，但仍有產業受惠政府長期支持，看好 7 月中旬中國全面降準之後，緩解資金緊縮的疑慮，加上經濟基本面穩定，預期市場緊張情緒緩解後，市場將回歸基本面。

瑞銀也認為，官方的監理範圍並未涵蓋上市企業，政府對部分行業的監理並不意味對第三產業 (商業、金融保險等) 支援力度減弱，第三產業仍是中國經濟的重要組成部分，在 GDP 中占比超過 54%，並貢獻 48% 的就業。

瑞銀指出，監理政策短線將持續擾動市場，股市波動性或將維持高位，建議短期投資者關注政策支持力度較強的行業，例如新能源 (碳中和)、電動車、半導體等，而長期投資 者可在估值更具吸引力時逐步增持消費股。