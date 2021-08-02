眾達-KY馬國檳城廠今起全面復工 僅影響7月產能3-5%

光收發模組廠眾達 - KY(4977-TW) 因馬來西亞封城影響，導致馬來西亞檳城廠停工近半個月，今 (2) 日發布重訊表示，該廠區今日全面復工、恢復正常生產營運，評估 7 月停工影響產能、營收約 3-5%，預期本季營收也將受停工影響，較上季衰退。

眾達 - KY 馬來西亞檳城廠因廠區有員工確診，加上需進行自主隔離，在考量產線人力不足因素下，將停工時間由原三天拉長為兩周，同時緊急調配蘇州廠增加產能，以降低檳城廠產能缺口。

展望本季，眾達表示，由於主要客戶新舊產品規格轉換，導致 8G、10G、16G 等低階產品出貨量減少，加上 MCU 等 IC 關鍵零組件供給時間拉長、大馬疫情嚴峻導致停工影響等，預期本季營收將較前一季下滑。

眾達進一步指出，面對未來巨量資料中心、5G 通訊、人工智慧、物聯網等新應用發展，看好高速光收發模組產品已屬剛性需求，也預計在第四季試產與北美半導體網通領導廠商共同完成開發的 400G 高速光收發模組。

眾達第二季營收達 7.22 億元，季減 3.07%、年減 11.81%，毛利率 21.74%，季增 0.45 個百分點、年增 0.25 個百分點，營益率 8.32%，季減 0.92 個百分點、年減 8.97 個百分點，稅後純益 1.04 億元，季增 113.91%、年減 30.35%，主因去年同期有認列新竹湖口廠業外挹注，單季每股純益為 1.52 元。

累計眾達上半年營收 14.67 億元，年減 0.5%，毛利率 21.51%，年增 0.04 個百分點，營益率 8.79%，年減 5.95%，稅後純益 1.52 億元，年減 19%，上半年每股純益 2.23 元。