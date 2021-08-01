中國基建標案回溫 光通訊廠下半年營運催馬力

全球 5G 逐步商轉，雖然上半年各國基建進度放緩不如預期，衝擊光通訊廠營運，但供應鏈表示，近幾周中國已開始陸續釋出小量 5G 基建標案需求，雖仍不如去年第二季強勁，但下半年拉貨動能可期，各家營運也將優於上半年。

隨著 5G 應用發展，各國積極擴大布局基礎建設，去年以中國在基建布局上最快速，光是中國三大電信去年就合計建置約 72 萬座 5G 小型基地台，帶動整體光通訊廠營運在去年第二季達到拉貨高峰。

供應鏈表示，去年中國廠商拉貨動能維持高檔，也提前完成建置目標，無奈受疫情、美中貿易戰雙重衝擊下，終端需求急速降溫，導致下游廠商庫存快速堆積，在沒有新標案推出下，廠商拉貨保守，以消化既有庫存為優先。

展望下半年，中國近期陸續有零星標案釋出，多為 4G 基建或既有 5G 基站延伸為主，供應鏈認為，雖然整體需求仍不如去年，中國 25G 新標案也未有明顯成長，但預期下游廠商將開始進行庫存回補，將有利營運動能緩步回溫。

台灣光通訊產業包含前中後傳完整產業鏈，前傳以聯亞 (3081-TW) 為代表，中後傳則包含華星光 (4979-TW)、光環 (3234-TW)、波若威 (3163-TW)、眾達 - KY(4977-TW)、聯鈞 (3450-TW)、統新 (6426-TW)、東典光電 (6588-TW)、光聖 (6442-TW) 等。

雖然今年全球 5G 基建多受疫情衝擊再次遞延，但就中長期而言，5G 已是全球共同發展趨勢，且為剛性需求，預期相關建置需求並未消失，僅為遞延發生，屆時光通訊廠營運可望逐步回溫。