逾47萬股民注意！「雙G」ETF年化配息率皆逾6%

近年來市場熱議話題不外乎電動車、5G、ESG，台灣唯一具配息機制的 5G 主題 ETF「國泰台灣 5G+ ETF」(00881-TW)、及國內唯一結合「ESG + 高股息」且首創季配息的「國泰永續高股息 ETF」(00878-TW)，兩檔 ETF 合計股東人數超過 47 萬人，國泰投信今 (2) 日公布預估收益分配，兩檔 ETF 年化配息率都超過 6%，。

00881、00878 將在 8 月進行配息，今進行第一階段公告，其中，00881 預估配息金額每單位發放 0.54 元現金股利，以 7/30 基金收盤淨值 17.89 元計算，年化配息率約 6.04% 。00878 預估配息金額每單位發放 0.30 元現金股利，以 7/30 基金收盤淨值 18.24 元計算，年化配息率約 6.58%。

國泰投信強調，「雙 G」主題即是指 5G、ESG 的主題 ETF，兩者分別代表著高成長、優質高股息。兩檔 ETF 每單位實際配發金額將在 8 月 12 日公布，除息日訂在 8 月 17 日，民眾最晚只要在 8 月 16 日 (含) 前持有或申購，即可參與本次配息。

談到高成長，國泰台灣 5G+ ETF(00881) 基金經理人蘇鼎宇表示，5G 與電動車依舊是今年科技產業進步的關鍵動能，近期台灣重量級公司第三季法說會結果偏中性，電子股出現獲利回吐賣壓，然觀察台積電上修半導體產業展望及晶圓代工全年展望，在半導體產能緊缺、晶片缺貨的影響下，預期未來代工與晶片價格仍有調漲空間，加上台灣基本面無虞，5G、電動車、半導體之長線大趨勢不變，故逢回反而是不錯的介入時機。

根據 Bloomberg 資料，00881 前三大持股包含：台積電、聯發科、鴻海，為台股發放現金股利金額最高的前三家企業，其中，更有因對企業營運前景看好而提高現金股利或加發現金股利的政策，由於 00881 本月將迎來首次收益分配，配息率有可能在科技型 ETF 中顯得突出，讓持有的 30 萬股民相當期待。

另觀察 00878 的 30 檔成分股，檔檔聚焦高殖利率績優股，成立以來產業配置以科技為主、金融為輔，規模持續墊高，已獲 17.8 萬股民青睞。

國泰永續高股息 ETF 基金經理人游日傑認為，台灣景氣在防疫降級、逐漸步入疫後復甦後，第三季適逢邁入電子業旺季，科技業獲利可望續增長，加上金融股上半年獲利爆發及股息發放向來穩定，有利這檔 ETF 配息表現。

游日傑表示，以目前 00878 追蹤的 MSCI 臺灣 ESG 永續高股息精選 30 指數來看，殖利率最高的前 10 大成分股中，平均約 6.65%，加上主要持股華碩、仁寶、英業達、光寶科等，去年獲利表現亮眼，股價有望在後續反映並帶動淨值續往上，因此本月將迎來的「雙 G」ETF 除息秀，值得投資人密切關注。