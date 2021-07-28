〈Fed會議前瞻〉憂Delta病毒威脅 聯準會可能強調對減碼購債保持耐心 

聯準會 (Fed) 將在美股周三盤後 (台灣周四凌晨) 公布貨幣決策，投資人高度關注是否提及縮減量化寬鬆 (QE)，由於 Delta 變種病毒對美國經濟威脅日增，市場預測 Fed 可能會強調對收緊政策保持耐心。

市場預料，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 將按兵不動，保持近零利率並重申每月買進 1200 億美元債券，主席鮑爾將舉行記者會，本次不會更新經濟預測。

Mellon 首席經濟學家 Vincent Reinhart 說：「(Fed) 論點將是更強烈的耐心，而鮑爾是個有耐性的人。他們當然擔心疫情。他們認為經濟數據樂觀，但眼前還有一段路要走。」

最近市場動向也顯示投資人抱持相同看法，自 Fed 6 月會議以來，10 年期公債殖利率持續下滑，反映 Delta 病毒可能威脅全球經濟復甦。

這場會議的核心在於縮減刺激的相關探討，包括何時展開、持續多久，是否先從抵押擔保證券 (MBS) 著手、或讓 MBS 減少幅度大於公債，以及是否希望在升息之前先完成減碼。目前預測基準利率將保持現行水準至少到 2022 年底。

MacroPolicy 總裁 Julia Coronado 說，如同上一次的縮減購債，FOMC 可能針對正式退場設定一系列原則，「鮑爾將確認已經開始討論相關規劃」，但可能要等到三周過後公布會議紀錄，才能得知更多細節。

收緊政策的訊號可能在兩個時間點揭曉，一個是 8 月底將在傑克森洞 (Jackson Hole，傑克森霍爾) 舉行的全球央行年會，另一個是 9 月 Fed 決策會議更新經濟預測。

整體而言，鮑爾可能傳達「溫和鴿派」的立場，強調 Fed 仍在「原地觀望、等待」的階段，以保持靈活性和選項。

FOMC 7 月會議聲明可能只有很小幅度的調整：對經濟展望保持樂觀，同時坦承通膨升溫，但仍屬於過渡性現象。此外，彭博經濟學家 Andrew Husby、Eliza Winger 和 Niraj Shah 認為，Fed 可能把 Delta 變種病毒擴散、確診人數激增列為經濟下滑風險。

NatWest Markets 美國首席經濟學家 Kevin Cummins 說：「如果鮑爾在會後記者會中，端出國會作證時有關通膨的措辭，可能會被市場認為立場稍微轉向鷹派，因為這代表鮑爾對暫時性通膨的信心減弱了一些。」